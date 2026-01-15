Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина, а не Россия, тормозит потенциальное мирное соглашение.
- Трамп обвинил Зеленского в торможении потенциального мирного соглашения с Россией.
- Разочарование украинского лидера в переговорах привело к нестабильности в отношениях между двумя президентами.
- Позиция Зеленского по исключению территориальных уступок Москве усложняет переговорный процесс.
Трамп набросился с обвинениями на Зеленского
Дональд Трамп снова сказал, что уверен в том, что Путин хочет принять мирное соглашение с Украиной.
На вопрос, почему переговоры под руководством США до сих пор не разрешили самый большой конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".
Также Трамп заявил, что ему неизвестно о возможной предстоящей поездке спецпосланников США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву.
На вопрос, встретится ли он с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе, Трамп ответил, что встретится, но намекнул, что никаких планов пока нет.
Я встретился бы, если он там будет. Я буду там.
На вопрос, почему, по его мнению, Зеленский сдерживает переговоры, Трамп не ответил, сказав лишь: "Я просто думаю, что ему, знаете ли, этого трудно достичь".
Reuters напомнил, что Владимир Зеленский публично исключил какие-либо территориальные уступки Москве, заявив, что Киев не имеет права согласно Конституции страны отказываться от какой-либо земли.
