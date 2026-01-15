Трамп обвинил Зеленского в торможении потенциального мирного соглашения с Россией.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина, а не Россия, тормозит потенциальное мирное соглашение.

Трамп набросился с обвинениями на Зеленского

Дональд Трамп снова сказал, что уверен в том, что Путин хочет принять мирное соглашение с Украиной.

Я думаю, что он готов заключить сделку. Я думаю, что Украина менее готова заключить соглашение. Дональд Трамп Президент США

На вопрос, почему переговоры под руководством США до сих пор не разрешили самый большой конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".

Как отмечает Reuters, комментарии Трампа свидетельствуют о возобновлении разочарования украинским лидером. Между двумя президентами уже давно сложились нестабильные отношения, хотя их взаимодействие, похоже, улучшилось в течение первого года возвращения Трампа в должность.

Также Трамп заявил, что ему неизвестно о возможной предстоящей поездке спецпосланников США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

На вопрос, встретится ли он с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе, Трамп ответил, что встретится, но намекнул, что никаких планов пока нет.

Я встретился бы, если он там будет. Я буду там.

На вопрос, почему, по его мнению, Зеленский сдерживает переговоры, Трамп не ответил, сказав лишь: "Я просто думаю, что ему, знаете ли, этого трудно достичь".