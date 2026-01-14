Макрон озвучил Трампу жесткое предупреждение касательно Гренландии

Французский лидер Эмманюэль Макрон предупредил своего американского коллегу Дональда Трампа о "беспрецедентных цепных реакциях" в случае захвата Гренландии Соединенными Штатами Америки.

Макрон призывает Трампа опомниться

Как отметил глава республики, он внимательно отслеживает и анализирует заявления американских политиков касательно Гренландии.

Макрон обратил внимание команды Дональда Трампа на то, что посягательство на суверенитет европейской страны будет иметь негативные побочные последствия.

Если это коснется суверенитета европейской страны и страны-союзницы, то цепные реакции будут беспрецедентными… Франция следит за ситуацией с чрезвычайным вниманием и будет действовать в полной солидарности с Данией и ее суверенитетом. Эмманюэль Макрон Президент Франции

Что важно понимать, 14 января глава Белого дома неожиданно для всех начал утверждать, что НАТО станет сильнее, если США будут управлять Гренландией.

Кроме того, Дональд Трамп цинично призвал Североатлантический союз посодействовать этому.

На фоне последних событий власти Гренландии официально объявили, что усилит усилия по обеспечению обороны арктической территории под эгидой НАТО.