Макрон озвучил Трампу жесткое предупреждение касательно Гренландии

Французский лидер Эмманюэль Макрон предупредил своего американского коллегу Дональда Трампа о "беспрецедентных цепных реакциях" в случае захвата Гренландии Соединенными Штатами Америки.
Главные тезисы
- Макрон выбрал сторону Дании в публично конфликте, который спровоцировал Трамп.
- Он также подчеркнул, что серьезно воспринимает заявления чиновников США касательно Гренландии.
Макрон призывает Трампа опомниться
Как отметил глава республики, он внимательно отслеживает и анализирует заявления американских политиков касательно Гренландии.
Макрон обратил внимание команды Дональда Трампа на то, что посягательство на суверенитет европейской страны будет иметь негативные побочные последствия.
Что важно понимать, 14 января глава Белого дома неожиданно для всех начал утверждать, что НАТО станет сильнее, если США будут управлять Гренландией.
Кроме того, Дональд Трамп цинично призвал Североатлантический союз посодействовать этому.
На фоне последних событий власти Гренландии официально объявили, что усилит усилия по обеспечению обороны арктической территории под эгидой НАТО.
К слову, недавно американский лидер допускал, что США "может быть, придется выбрать" между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.
