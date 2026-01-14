Сенат США бросил вызов Трампу ради спасения Гренландии

Сенаторы США выдвинули на рассмотрение законопроект, запрещающий американским военным осуществлять вторжение, оккупировать или аннексировать территории стран НАТО, включая Гренландию.
Главные тезисы
- Указанный законопроект уже представили в Палате представителей.
- Также вскоре двухпартийная группа законодателей США намерена посетить Данию.
Сенат США хочет остановить произвол Трампа
Согласно данным журналистов, законопроект запрещает Минобороны США и Госдепу использовать средства, выделенные Конгрессом, для "блокирования, оккупации, аннексии, проведения военных операций или иного установления контроля" над территорией государства-члена НАТО.
Это инициатива сенаторки-демократки Джин Шахин, главы комитета Сената по вопросам международных отношений и республиканки Лизы Мурковски.
В Сенате США не скрывают своего возмущения после скандальных заявлений президента Дональда Трампа.
Как известно, глава Белого дома четко дал понять, что планирует установить контроль над Гренландией и его, мол, не волнует, как к этому плану относятся власти и население острова.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-