Сенат США бросил вызов Трампу ради спасения Гренландии

Сенат США хочет остановить произвол Трампа

Согласно данным журналистов, законопроект запрещает Минобороны США и Госдепу использовать средства, выделенные Конгрессом, для "блокирования, оккупации, аннексии, проведения военных операций или иного установления контроля" над территорией государства-члена НАТО.

Это инициатива сенаторки-демократки Джин Шахин, главы комитета Сената по вопросам международных отношений и республиканки Лизы Мурковски.

В Сенате США не скрывают своего возмущения после скандальных заявлений президента Дональда Трампа.

Как известно, глава Белого дома четко дал понять, что планирует установить контроль над Гренландией и его, мол, не волнует, как к этому плану относятся власти и население острова.