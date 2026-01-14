Сенат США бросил вызов Трампу ради спасения Гренландии
Сенат США бросил вызов Трампу ради спасения Гренландии

Источник:  Financial Times

Сенаторы США выдвинули на рассмотрение законопроект, запрещающий американским военным осуществлять вторжение, оккупировать или аннексировать территории стран НАТО, включая Гренландию.

  • Указанный законопроект уже представили в Палате представителей.
  • Также вскоре двухпартийная группа законодателей США намерена посетить Данию.

Сенат США хочет остановить произвол Трампа

Согласно данным журналистов, законопроект запрещает Минобороны США и Госдепу использовать средства, выделенные Конгрессом, для "блокирования, оккупации, аннексии, проведения военных операций или иного установления контроля" над территорией государства-члена НАТО.

Это инициатива сенаторки-демократки Джин Шахин, главы комитета Сената по вопросам международных отношений и республиканки Лизы Мурковски.

В Сенате США не скрывают своего возмущения после скандальных заявлений президента Дональда Трампа.

Как известно, глава Белого дома четко дал понять, что планирует установить контроль над Гренландией и его, мол, не волнует, как к этому плану относятся власти и население острова.

Министры иностранных дел Дании и Гренландии планируют встретиться с государственным секретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Венсом в Вашингтоне в среду, тогда как двухпартийная группа законодателей США намерена посетить Данию позже на этой неделе для встречи с чиновниками Дании и Гренландии.

Трампу чихать на решение Гренландии

