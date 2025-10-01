Дания призвала НАТО жестко реагировать на гибридную войну РФ против Европы

НАТО должна усилить свою реакцию на гибридную войну России, которая является "только началом" и цель разделить Европу. Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

Атаки РФ на Европу будут усиливаться — Фредериксен

Фредериксен считает, что западному оборонному альянсу нужно "глубже" обсудить, как реагировать на враждебные действия Москвы: от нарушений воздушного пространства до саботажа.

Мы должны быть очень откровенными по поводу того, что это, вероятно, только начало. Мы хотим, чтобы все европейцы понимали, что стоит на кону и что происходит. Когда появляются дроны или кибератаки, цель состоит в том, чтобы разделить нас. Мэтте Фредериксен Премьер-министр Дании

Также политик после вторжения в Данию неизвестных дронов заявила, что, несмотря на то, что пока точно неизвестно, кто за этим стоит, "главным врагом" Европы является Россия.

По ее словам, увеличение европейских затрат на оборудование для противодействия дронам и киберзащите само по себе не будет достаточным.

Идея гибридной войны состоит в том, чтобы угрожать нам, разделять нас, дестабилизировать нас. Однажды использовать дроны, на следующий день — кибератаки, на третий день — саботаж. Поэтому это не закончится только [усилением] возможностей.

В Financial Times напомнили, что Дания находится под давлением не только со стороны России, но и США. В частности, президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет забрать у Дании контроль над арктическим островом Гренландия, не исключая для этого применения силы.