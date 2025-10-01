Данія закликала НАТО жорстко реагувати на гібридну війну РФ проти Європи

НАТО має посилити свою реакцію на гібридну війну Росії, яка є "лише початком" та має на меті розділити Європу. Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Атаки РФ на Європу посилюватимуться — Фредеріксен

Фредеріксен вважає, що західному оборонному альянсу потрібно "більш глибоко" обговорити, як реагувати на ворожі дії Москви: від порушень повітряного простору до саботажу.

Ми маємо бути дуже відвертими щодо того, що це, ймовірно, лише початок. Ми хочемо, щоб усі європейці розуміли, що стоїть на кону і що відбувається. Коли з’являються дрони або кібератаки, мета полягає в тому, щоб розділити нас. Метте Фредеріксен Прем'єр-міністерка Данії

Також політик після вторгнення в Данію невідомих дронів заявила, що попри те, що наразі точно невідомо, хто за цим стоїть, "головним ворогом" Європи є Росія.

За її словами, збільшення європейських витрат на обладнання для протидії дронам та кіберзахисту саме по собі не буде достатнім.

Ідея гібридної війни полягає в тому, щоб загрожувати нам, розділяти нас, дестабілізувати нас. Одного дня використовувати дрони, наступного дня — кібератаки, третього дня — саботаж. Тому це не закінчиться лише [посиленням] можливостей.

У Financial Times нагадали, що Данія перебуває під тиском не лише з боку Росії, але й з боку США. Зокрема президент Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хоче забрати у Данії контроль над арктичним островом Гренландія, не виключаючи для цього застосування сили.