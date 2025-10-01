Данія закликала НАТО жорстко реагувати на гібридну війну РФ проти Європи

НАТО має посилити свою реакцію на гібридну війну Росії, яка є "лише початком" та має на меті розділити Європу. Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.
Головні тези:
- Прем'єр-міністерка Данії закликає НАТО посилити свою реакцію на гібридну війну РФ, що має на меті розділити Європу.
- Метте Фредеріксен вважає, що збільшення європейських витрат на обладнання для протидії дронам та кіберзахисту не є достатнім.
- Ідея гібридної війни полягає в тому, щоб загрожувати, розділяти і дестабілізувати Європу за допомогою дронів, кібератак та саботажу.
Атаки РФ на Європу посилюватимуться — Фредеріксен
Фредеріксен вважає, що західному оборонному альянсу потрібно "більш глибоко" обговорити, як реагувати на ворожі дії Москви: від порушень повітряного простору до саботажу.
Також політик після вторгнення в Данію невідомих дронів заявила, що попри те, що наразі точно невідомо, хто за цим стоїть, "головним ворогом" Європи є Росія.
За її словами, збільшення європейських витрат на обладнання для протидії дронам та кіберзахисту саме по собі не буде достатнім.
Ідея гібридної війни полягає в тому, щоб загрожувати нам, розділяти нас, дестабілізувати нас. Одного дня використовувати дрони, наступного дня — кібератаки, третього дня — саботаж. Тому це не закінчиться лише [посиленням] можливостей.
У Financial Times нагадали, що Данія перебуває під тиском не лише з боку Росії, але й з боку США. Зокрема президент Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хоче забрати у Данії контроль над арктичним островом Гренландія, не виключаючи для цього застосування сили.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-