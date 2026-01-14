"Это их проблема". Трамп отреагировал на решение Гренландии
"Это их проблема". Трамп отреагировал на решение Гренландии

The White House
Читати українською

Президент США Дональд Трамп выступил с комментарием после нового заявления премьера Гренландии. Как известно, последний четко дал понять, что остров не хочет становиться частью США, поэтому планирует оставаться в составе Дании.

Главные тезисы

  • Президент США фактически начал публично угрожать лидеру Гренландии.
  • Глава правительства Гренландии также напомнил Штатам, что остров не продается.

С заявлением на этот счет глава Белого дома выступил на военной базе Эндрюс.

Журналисты попросили Дональда Трампа отреагировать на слова премьера Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена.

Президент США начал утверждать, что не знает, "кто это такой".

Ну, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но это будет для него большой проблемой.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Что важно понимать, 13 января лидер Гренландии Нильсен ясно дал понять, что остров не хочет быть частью США, поскольку стремится остаться в составе Дании.

При этом он добавил, что настроен развивать мирное сотрудничество с Соединенными Штатами и НАТО.

Наша цель и желание — это мирный диалог, ориентированный на сотрудничество, международное право и наше право на собственную территорию, — сказал Нильсен.

