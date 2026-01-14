"Это их проблема". Трамп отреагировал на решение Гренландии

Президент США Дональд Трамп выступил с комментарием после нового заявления премьера Гренландии. Как известно, последний четко дал понять, что остров не хочет становиться частью США, поэтому планирует оставаться в составе Дании.
Главные тезисы
- Президент США фактически начал публично угрожать лидеру Гренландии.
- Глава правительства Гренландии также напомнил Штатам, что остров не продается.
Трампу чихать на решение Гренландии
С заявлением на этот счет глава Белого дома выступил на военной базе Эндрюс.
Журналисты попросили Дональда Трампа отреагировать на слова премьера Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена.
Президент США начал утверждать, что не знает, "кто это такой".
Что важно понимать, 13 января лидер Гренландии Нильсен ясно дал понять, что остров не хочет быть частью США, поскольку стремится остаться в составе Дании.
При этом он добавил, что настроен развивать мирное сотрудничество с Соединенными Штатами и НАТО.
