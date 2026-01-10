Нобелевский комитет скептически отнесся к заявлению Трампа о передаче ему премии мира

Норвежский Нобелевский комитет и Норвежский Нобелевский институт на фоне заявления президента США Дональда Трампа о возможной передаче ему Нобелевской премии мира от лауреата Марии Корины Мачадо объяснили, что награда не может быть передана или разделена после вручения.

Нобелевский комитет скептически отнесся к неоднозначному заявлению Трампа

После оглашения лауреатов Нобелевской премии решение не может быть отменено, премия не может быть разделена или передана другим лицам. Решение окончательно и остается в силе навсегда. Поделиться

Белый дом не предоставил подробностей о поездке Мачадо и не уточнил, какие вопросы она и Трамп будут обсуждать во время встречи.

Ранее президент США Дональд Трамп в новом интервью выразил мнение, что ему следует присудить Нобелевскую премию мира за все восемь с четвертью войн, которые он, по его словам, завершил.

У президента спросили, планирует ли он встретиться с Мачадо, которая в прошлом году получила Нобелевскую премию мира, и примет ли он от нее Нобелевскую премию мира после того, как она ранее на этой неделе сказала, что готова поделиться ею с президентом США.

Ну, я понимаю, что она (Мачадо — ред.) приедет на следующей неделе, и я с нетерпением жду встречи с ней, и я слышал, что она хочет это сделать. Это будет большая честь. Дональд Трамп Президент США

В октябре прошлого года после объявления лауреата Нобелевской премии мира Белый дом выразил недовольство тем, что награду в этом году не получил президент США Дональд Трамп. Лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала политическая деятельница из Венесуэлы Мария Корина Мачадо за «неутомимый труд по продвижению демократических прав народа Венесуэлы».