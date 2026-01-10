Нобелевский комитет скептически отнесся к заявлению Трампа о передаче ему премии мира

Норвежский Нобелевский комитет и Норвежский Нобелевский институт на фоне заявления президента США Дональда Трампа о возможной передаче ему Нобелевской премии мира от лауреата Марии Корины Мачадо объяснили, что награда не может быть передана или разделена после вручения.
Главные тезисы
- Нобелевский комитет отказал идеи передачи премии мира от Марии Корины Мачадо к Дональду Трампу после вручения.
- Решение о вручении Нобелевской премии мира окончательно и не может быть отменено.
- Президент США выразил мнение, что ему следует присудить Нобелевскую премию мира за свои действия.
Нобелевский комитет скептически отнесся к неоднозначному заявлению Трампа
Белый дом не предоставил подробностей о поездке Мачадо и не уточнил, какие вопросы она и Трамп будут обсуждать во время встречи.
Ранее президент США Дональд Трамп в новом интервью выразил мнение, что ему следует присудить Нобелевскую премию мира за все восемь с четвертью войн, которые он, по его словам, завершил.
У президента спросили, планирует ли он встретиться с Мачадо, которая в прошлом году получила Нобелевскую премию мира, и примет ли он от нее Нобелевскую премию мира после того, как она ранее на этой неделе сказала, что готова поделиться ею с президентом США.
В октябре прошлого года после объявления лауреата Нобелевской премии мира Белый дом выразил недовольство тем, что награду в этом году не получил президент США Дональд Трамп. Лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала политическая деятельница из Венесуэлы Мария Корина Мачадо за «неутомимый труд по продвижению демократических прав народа Венесуэлы».
