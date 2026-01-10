Нобелівський комітет скептично поставився до заяви Трампа щодо передачі йому премії миру
Нобелівський комітет скептично поставився до заяви Трампа щодо передачі йому премії миру

Трамп
Джерело:  The Washington Post

Норвезький Нобелівський комітет і Норвезький Нобелівський інститут на тлі заяви президента США Дональда Трампа про можливу передачу йому Нобелівської премії миру від лауреатки Марії Коріни Мачадо пояснили, що нагорода не може бути передана або розділена після вручення.

Головні тези:

  • Нобелівський комітет не підтримує ідею передачі премії миру від Марії Коріни Мачадо до Дональда Трампа після вручення.
  • Премія миру не підлягає поділу чи передачі, рішення комітету є остаточним.

Нобелівський комітет скептично поставився до неоднозначної заяви Трампа

Після оголошення лауреатів Нобелівської премії рішення не може бути скасоване, премія не може бути розділена або передана іншим особам. Рішення є остаточним і залишається у силі назавжди.

Білий дім не надав подробиць про поїздку Мачадо і не уточнив, які питання вона і Трамп обговорюватимуть під час зустрічі.

Раніше президент США Дональд Трамп у новому інтерв'ю висловив думку, що йому слід присудити Нобелівську премію миру за всі «вісім з чвертю» воєн, які він, за його словами, завершив.

У президента запитали, чи планує він зустрітися із Мачадо, яка минулого року отримала Нобелівську премію миру, та чи прийме він від неї Нобелівську премію миру, після того, як вона раніше цього тижня сказала, що готова поділитися нею з президентом США.

Ну, я розумію, що вона (Мачадо — ред.) приїде наступного тижня, і я з нетерпінням чекаю на зустріч із нею, і я чув, що вона хоче це зробити. Це буде велика честь.

Дональд Трамп

Президент США

Президент США

У жовтні минулого року після оголошення лауреата Нобелівської премії миру Білий дім висловив невдоволення, що нагороду цього року не отримав президент США Дональд Трамп. Лауреатом Нобелівської премії миру 2025 року стала політична діячка з Венесуели Марія Коріна Мачадо за «невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели».

