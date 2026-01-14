"Це їхня проблема". Трамп відреагував на рішення Гренландії

Президент США Дональд Трамп виступив з коментарем після нової заяви прем’єра Гренландії. Як відомо, останній чітко дав зрозуміти, що острів не хоче ставати частиною США, тому планує залишатися у складі Данії.
Головні тези:
- Президент США фактично почав публічно погрожувати лідеру Гренландії.
- Глава уряду Гренландії також нагадав Штатам, що острів не продається.
Трампу чхати на рішення Гренландії
З заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив на військовій базі Ендрюс.
Журналісти попросили Дональда Трампа відреагував на слова прем’єра Гренландії Єнса-Фредеріка Нільсена.
Президент США почав стверджувати, що не знає, "хто це такий".
Що важливо розуміти, 13 січня лідер Гренландії Нільсен чітко дав зрозуміти, що острів не хоче бути частиною США, оскільки прагне залишитися у складі Данії.
Попри це, він додав, що налаштований розвивати мирну співпрацю зі Сполученими Штатами та НАТО.
