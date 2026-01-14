Сенат США кинув виклик Трампу задля порятунку Гренландії

Сенатори США висунули на розгляд законопроєкт, який забороняє американським військовим здійснювати вторгнення, окуповувати або анексувати території країн НАТО, зокрема Гренландію.

Сенат США хоче зупинити свавілля Трампа

Згідно з даними журналістів, законопроєкт забороняє Міноборони США та Держдепу використовувати кошти, виділені Конгресом, для "блокування, окупації, анексії, проведення військових операцій або іншого встановлення контролю" над територією держави-члена НАТО.

Це ініціатива сенаторки-демократки Джин Шахін, очільниці комітету Сенату з питань міжнародних відносин та республіканки Лізи Мурковскі.

У Сенаті США не приховують свого обурення після скандальних заяв президента Дональда Трампа.

Як відомо, очільник Білого дому чітко дав зрозуміти, що планує встановити контроль над Гренландією і його, мовляв, не хвилює, як до цього плану ставиться влада та населення острова.