Сенат США кинув виклик Трампу задля порятунку Гренландії
Сенат США кинув виклик Трампу задля порятунку Гренландії

Трамп
Джерело:  Financial Times

Сенатори США висунули на розгляд законопроєкт, який забороняє американським військовим здійснювати вторгнення, окуповувати або анексувати території країн НАТО, зокрема Гренландію.

Головні тези:

  • Вказаний законопроєкт уже представили у Палаті представників.
  • Також незабаром двопартійна група законодавців США має намір відвідати Данію.

Сенат США хоче зупинити свавілля Трампа

Згідно з даними журналістів, законопроєкт забороняє Міноборони США та Держдепу використовувати кошти, виділені Конгресом, для "блокування, окупації, анексії, проведення військових операцій або іншого встановлення контролю" над територією держави-члена НАТО.

Це ініціатива сенаторки-демократки Джин Шахін, очільниці комітету Сенату з питань міжнародних відносин та республіканки Лізи Мурковскі.

У Сенаті США не приховують свого обурення після скандальних заяв президента Дональда Трампа.

Як відомо, очільник Білого дому чітко дав зрозуміти, що планує встановити контроль над Гренландією і його, мовляв, не хвилює, як до цього плану ставиться влада та населення острова.

Міністри закордонних справ Данії та Гренландії планують зустрітися з державним секретарем Марко Рубіо та віцепрезидентом Джей Ді Венсом у Вашингтоні в середу, тоді як двопартійна група законодавців США має намір відвідати Данію пізніше цього тижня для зустрічі з високопосадовцями Данії та Гренландії.

