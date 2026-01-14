Сенат США кинув виклик Трампу задля порятунку Гренландії

Сенатори США висунули на розгляд законопроєкт, який забороняє американським військовим здійснювати вторгнення, окуповувати або анексувати території країн НАТО, зокрема Гренландію.
Головні тези:
- Вказаний законопроєкт уже представили у Палаті представників.
- Також незабаром двопартійна група законодавців США має намір відвідати Данію.
Сенат США хоче зупинити свавілля Трампа
Згідно з даними журналістів, законопроєкт забороняє Міноборони США та Держдепу використовувати кошти, виділені Конгресом, для "блокування, окупації, анексії, проведення військових операцій або іншого встановлення контролю" над територією держави-члена НАТО.
Це ініціатива сенаторки-демократки Джин Шахін, очільниці комітету Сенату з питань міжнародних відносин та республіканки Лізи Мурковскі.
У Сенаті США не приховують свого обурення після скандальних заяв президента Дональда Трампа.
Як відомо, очільник Білого дому чітко дав зрозуміти, що планує встановити контроль над Гренландією і його, мовляв, не хвилює, як до цього плану ставиться влада та населення острова.
