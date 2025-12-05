Данія вирішила значно скоротити військову підтримку України

Журналісти звернули увагу на те, що наступного року Данія виділить на військову допомогу Україні 9,4 млрд крон (1,26 млрд євро), тоді як у 2025 році ця сума сягала 16,5 млрд крон (2,21 млрд євро), а роком раніше – майже 19 млрд крон (2,54 млрд євро).
Головні тези:
- Багато років поспіль Данія виділяла Україні колосальну допомогу.
- Зараз думки щодо цього питання в країні розділилися.
Данія скорочує допомогу для України
Що важливо розуміти, станом на сьогодні саме Данія залишається тим союзником, який виділив Україні найбільшу підтримку у відсотках від ВВП.
З заявою з цього приводу виступив член комітету з питань оборони Саймон Коллеруп.
Він наголосив, що саме Данія однією з небагатьох на початку війни взяла на себе лідерство, надавши Києву колосальну допомогу.
Своєю думкою поділився також інший член оборонного комітету Стінус Ліндгрін.
На його переконання, на даному етапі в жодному разі не можна зменшувати обсяги допомоги Україні.
