Данія вирішила значно скоротити військову підтримку України
Данія вирішила значно скоротити військову підтримку України

Данія
Джерело:  DR

Журналісти звернули увагу на те, що наступного року Данія виділить на військову допомогу Україні 9,4 млрд крон (1,26 млрд євро), тоді як у 2025 році ця сума сягала 16,5 млрд крон (2,21 млрд євро), а роком раніше – майже 19 млрд крон (2,54 млрд євро).

Головні тези:

  • Багато років поспіль Данія виділяла Україні колосальну допомогу.
  • Зараз думки щодо цього питання в країні розділилися.

Данія скорочує допомогу для України

Що важливо розуміти, станом на сьогодні саме Данія залишається тим союзником, який виділив Україні найбільшу підтримку у відсотках від ВВП.

З заявою з цього приводу виступив член комітету з питань оборони Саймон Коллеруп.

Він наголосив, що саме Данія однією з небагатьох на початку війни взяла на себе лідерство, надавши Києву колосальну допомогу.

Я також вважаю справедливим сказати, що ця підтримка дещо перевищує те, що фактично диктує розмір нашої країни. Тому я вважаю цілком природним, що підтримка зменшується, — пояснив посадовець.

Своєю думкою поділився також інший член оборонного комітету Стінус Ліндгрін.

На його переконання, на даному етапі в жодному разі не можна зменшувати обсяги допомоги Україні.

Якщо подивитися на ситуацію в Україні зараз, вона є критичною. Зараз не час скорочувати наші амбіції. Ні в Данії, ні на міжнародному рівні, — наголосив він.

