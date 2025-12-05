Дания решила значительно сократить военную поддержку Украины

Журналисты обратили внимание на то, что в следующем году Дания выделит на военную помощь Украине 9,4 млрд крон (1,26 млрд евро), тогда как в 2025 году эта сумма достигала 16,5 млрд крон (2,21 млрд евро), а годом ранее – почти 19 млрд крон (2,54 млрд евро).
Главные тезисы
- Многие годы Дания выделяла Украине колоссальную помощь.
- Сейчас мнения по этому вопросу в стране разделились.
Дания сокращает помощь для Украины
Что важно понимать, по состоянию на сегодня именно Дания остается тем союзником, который выделил Украине наибольшую поддержку в процентах от ВВП.
С заявлением по этому поводу выступил член комитета по обороне Саймон Коллеруп.
Он отметил, что Дания одна из немногих в начале войны взяла на себя лидерство, выделив Киеву колоссальную помощь.
Своим мнением поделился также другой член оборонного комитета Стинус Линдгрин.
По его убеждению, на данном этапе ни в коем случае нельзя уменьшать объемы помощи Украине.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-