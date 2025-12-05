Дания решила значительно сократить военную поддержку Украины
Дания решила значительно сократить военную поддержку Украины

Источник:  DR

Журналисты обратили внимание на то, что в следующем году Дания выделит на военную помощь Украине 9,4 млрд крон (1,26 млрд евро), тогда как в 2025 году эта сумма достигала 16,5 млрд крон (2,21 млрд евро), а годом ранее – почти 19 млрд крон (2,54 млрд евро).

  • Многие годы Дания выделяла Украине колоссальную помощь.
  • Сейчас мнения по этому вопросу в стране разделились.

Что важно понимать, по состоянию на сегодня именно Дания остается тем союзником, который выделил Украине наибольшую поддержку в процентах от ВВП.

С заявлением по этому поводу выступил член комитета по обороне Саймон Коллеруп.

Он отметил, что Дания одна из немногих в начале войны взяла на себя лидерство, выделив Киеву колоссальную помощь.

Я также считаю справедливым сказать, что эта поддержка превышает то, что фактически диктует размер нашей страны. Поэтому я считаю вполне естественным, что поддержка уменьшается, — объяснил чиновник.

Своим мнением поделился также другой член оборонного комитета Стинус Линдгрин.

По его убеждению, на данном этапе ни в коем случае нельзя уменьшать объемы помощи Украине.

Если посмотреть на ситуацию в Украине сейчас, она критическая. Сейчас не время сокращать наши амбиции. Ни в Дании, ни на международном уровне, — подчеркнул он.

