Макрон озвучив Трампу жорстке попередження щодо Гренландії

Французький лідер Емманюель Макрон попередив свого американського колегу Дональда Трампа про "безпрецедентні ланцюгові реакції" у разі захоплення Гренландії Сполученими Штатами Америки.

Макрон закликає Трампа отямитися

Як зазначив глава республіки, він уважно відслідковує та аналізує заяви американських політиків щодо Гренландії.

Макрон звернув увагу команди Дональда Трампа на те, що посягання на суверенітет європейської країни матиме негативні побічні наслідки.

Якщо це зачепить суверенітет європейської країни та країни-союзниці, то ланцюгові реакції будуть безпрецедентними… Франція стежить за ситуацією з надзвичайною увагою та діятиме у повній солідарності з Данією та її суверенітетом. Емманюель Макрон Президент Франції

Що важливо розуміти, 14 січня очільник Білого дому неочікувано для всіх почав стверджувати, що НАТО стане сильнішим, якщо США керуватимуть Гренландією.

Окрім того, Дональд Трамп цинічно та закликав Альянс посприяти цьому.

На тлі останніх подій влада Гренландії офіційно оголосила, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО.