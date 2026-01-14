Макрон озвучив Трампу жорстке попередження щодо Гренландії
Категорія
Політика
Дата публікації

Макрон озвучив Трампу жорстке попередження щодо Гренландії

Макрон закликає Трампа отямитися
Джерело:  Le Monde

Французький лідер Емманюель Макрон попередив свого американського колегу Дональда Трампа про "безпрецедентні ланцюгові реакції" у разі захоплення Гренландії Сполученими Штатами Америки.

Головні тези:

  • Макрон став на бік Данії у публічно конфлікті, який спровокував Трамп.
  • Він також наголосив, що серйозно сприймає заяви посадовців США щодо Гренландії. 

Макрон закликає Трампа отямитися

Як зазначив глава республіки, він уважно відслідковує та аналізує заяви американських політиків щодо Гренландії.

Макрон звернув увагу команди Дональда Трампа на те, що посягання на суверенітет європейської країни матиме негативні побічні наслідки.

Якщо це зачепить суверенітет європейської країни та країни-союзниці, то ланцюгові реакції будуть безпрецедентними… Франція стежить за ситуацією з надзвичайною увагою та діятиме у повній солідарності з Данією та її суверенітетом.

Емманюель Макрон

Емманюель Макрон

Президент Франції

Що важливо розуміти, 14 січня очільник Білого дому неочікувано для всіх почав стверджувати, що НАТО стане сильнішим, якщо США керуватимуть Гренландією.

Окрім того, Дональд Трамп цинічно та закликав Альянс посприяти цьому.

На тлі останніх подій влада Гренландії офіційно оголосила, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО.

До слова, нещодавно американський лідер допускав, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Британія хоче завдати подвійного удару по воєнній машині Путіна
Стармер
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Це їхня проблема". Трамп відреагував на рішення Гренландії
The White House
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Сенат США кинув виклик Трампу задля порятунку Гренландії
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?