Макрон озвучив Трампу жорстке попередження щодо Гренландії

Французький лідер Емманюель Макрон попередив свого американського колегу Дональда Трампа про "безпрецедентні ланцюгові реакції" у разі захоплення Гренландії Сполученими Штатами Америки.
Головні тези:
- Макрон став на бік Данії у публічно конфлікті, який спровокував Трамп.
- Він також наголосив, що серйозно сприймає заяви посадовців США щодо Гренландії.
Макрон закликає Трампа отямитися
Як зазначив глава республіки, він уважно відслідковує та аналізує заяви американських політиків щодо Гренландії.
Макрон звернув увагу команди Дональда Трампа на те, що посягання на суверенітет європейської країни матиме негативні побічні наслідки.
Що важливо розуміти, 14 січня очільник Білого дому неочікувано для всіх почав стверджувати, що НАТО стане сильнішим, якщо США керуватимуть Гренландією.
Окрім того, Дональд Трамп цинічно та закликав Альянс посприяти цьому.
На тлі останніх подій влада Гренландії офіційно оголосила, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО.
До слова, нещодавно американський лідер допускав, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.
