Трамп назвав протестувальників у штаті Міннесота "проплаченими агітаторами і заколотниками"

Президент США Дональд Трамп звинуватив протестувальників у штаті Міннесота в отриманні грошей за організацію масових акцій і допустив можливість свого втручання.

Про це він написав 16 січня у своїй соцмережі Truth Social.

У Міннесоті порушники порядку, агітатори та заколотники в багатьох випадках є високооплачуваними професіоналами. Дональд Трамп Президент США

За його словами, губернатор і мер Міннеаполіса «не знають, що робити, вони повністю втратили контроль», тому всі зусилля феодальної влади марні.

Якщо й коли я буду змушений діяти, це буде вирішено швидко й ефективно!

Протести в Міннесоті розпочалися після серії інцидентів за участю федеральної імміграційної служби (ICE). Наприкінці грудня її співробітники розгорнули масштабну операцію в Міннеаполісі, що викликало напруження серед місцевих громад.