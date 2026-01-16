Трамп назвав протестувальників у штаті Міннесота "проплаченими агітаторами і заколотниками"
Трамп назвав протестувальників у штаті Міннесота "проплаченими агітаторами і заколотниками"

Трамп
Джерело:  online.ua

Президент США Дональд Трамп звинуватив протестувальників у штаті Міннесота в отриманні грошей за організацію масових акцій і допустив можливість свого втручання.

Головні тези:

  • Президент США Дональд Трамп назвав протестувальників у штаті Міннесота “проплаченими агітаторами і заколотниками”.
  • Трамп звинувачує протестувальників у високооплачених акціях, що викликає напруження серед місцевих громад.

Трамп звинуватив протестувальників у штаті Міннесота у проплачених акціях

Про це він написав 16 січня у своїй соцмережі Truth Social.

У Міннесоті порушники порядку, агітатори та заколотники в багатьох випадках є високооплачуваними професіоналами.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За його словами, губернатор і мер Міннеаполіса «не знають, що робити, вони повністю втратили контроль», тому всі зусилля феодальної влади марні.

Якщо й коли я буду змушений діяти, це буде вирішено швидко й ефективно!

Протести в Міннесоті розпочалися після серії інцидентів за участю федеральної імміграційної служби (ICE). Наприкінці грудня її співробітники розгорнули масштабну операцію в Міннеаполісі, що викликало напруження серед місцевих громад.

Хвилю обурення спричинила смерть 37-річної Рене Гуд під час рейду, а також та поранення венесуельського іммігранта, по якому стріляли співробітники ICE, аргументуючи це самообороною.

