Міннесоту охопили масштабні протести — Трамп погрожує ввести війська
Джерело:  CNN

Американський лідер Дональд Трамп публічно оголосив, що може застосувати Закон про повстання, а також розгорнути американські війська в Міннесоті на тлі протестів проти імміграційної політики.

Головні тези:

  • Закон про повстання є інструментом, який знаходиться в розпорядженні президента.
  • Трамп вже відправив до району Міннеаполіса майже 3000 федеральних офіцерів.

Уже кілька днів поспіль у цьому американському штаті не вщухають протести проти збільшення кількості імміграційних агентів.

Конфлікти між місцевими мешканцями та федеральними службовцями різко загострилися після того, як в Міннеаполісі агент Імміграційної та митної служби (ICE) смертельно поранив американку Рене Ніколь Гуд в її автомобілі.

Дональд Трамп виступив з гучною погрозою, коли стало відомо, що імміграційний офіцер стріляв у венесуельця, який, за словами влади, втікав після того, як агенти спробували зупинити його автомобіль у Міннеаполісі. Чоловіка поранили у ногу.

На тлі останніх подій президент США попередив, що може застосувати багатовіковий закон для розгортання американських військ у Міннесоті.

Він наголосив, що може це зробити, оскільки державні та федеральні чиновники конфліктують з приводу тактики, яку використовують імміграційні агенти.

Що важливо розуміти, Дональд Трамп уже направив до району Міннеаполіса майже 3000 федеральних офіцерів.

НАТО має прокласти США шлях до отримання Гренландії — Трамп
Трамп
Трамп звинуватив Зеленського у гальмуванні потенційної мирної угоди з Росією
Трамп
Венесуельська опозиціонерка віддала Трампу власну Нобелівську премію
Мачадо втілила в життя мрію Трампа

