Венесуельська опозиціонерка віддала Трампу власну Нобелівську премію

Лідерка опозиції Венесуели Марія Коріна Мачадо підтвердила, що віддала президенту США Дональду Трампу свою Нобелівську премію миру. Політикиню не зупинило навіть те, що Норвезький Нобелівський інститут заборонив їй це робити.

Мачадо втілила в життя мрію Трампа

Опозиціонерка оголосила, що передала Дональду Трампу медаль Нобелівської премії.

Однак Мачадо не відповіла на запитання ЗМІ про те, чи прийняв він її.

За словами політикині, вона була вражена тим, наскільки чітко президент США розуміє ситуацію, що відбувається у Венесуелі.

Мачадо наголосила, що він знає ситуацію і розуміє страждання громадян її країни.

Трохи пізніше Дональд Трамп опублікував фото Нобелівської премії миру, яку передала йому венесуельська опозиціонерка.

Очільник Білого дому висловив вдячність Мачадо і назвав її “чудовою жінкою, яка пройшла через дуже багато”.

Марія вручила мені свою Нобелівську премію миру за роботу, яку я зробив. Такий чудовий жест взаємної поваги. Дякую, Маріє! Дональд Трамп Президент США

Що важливо розуміти, Нобелівський комітет чітко дав зрозуміти, що премія не може бути передана чи поділена, а рішення про її присудження не підлягає перегляду.