Венесуельська опозиціонерка віддала Трампу власну Нобелівську премію

Лідерка опозиції Венесуели Марія Коріна Мачадо підтвердила, що віддала президенту США Дональду Трампу свою Нобелівську премію миру. Політикиню не зупинило навіть те, що Норвезький Нобелівський інститут заборонив їй це робити.
Головні тези:
- Мачадо зізналася, що вражена тим, як добре Трампа розуміє, що відбувається в її країні.
- Президент США подякував опозиціонерці за це рішення.
Мачадо втілила в життя мрію Трампа
Опозиціонерка оголосила, що передала Дональду Трампу медаль Нобелівської премії.
Однак Мачадо не відповіла на запитання ЗМІ про те, чи прийняв він її.
За словами політикині, вона була вражена тим, наскільки чітко президент США розуміє ситуацію, що відбувається у Венесуелі.
Мачадо наголосила, що він знає ситуацію і розуміє страждання громадян її країни.
Трохи пізніше Дональд Трамп опублікував фото Нобелівської премії миру, яку передала йому венесуельська опозиціонерка.
Очільник Білого дому висловив вдячність Мачадо і назвав її “чудовою жінкою, яка пройшла через дуже багато”.
Що важливо розуміти, Нобелівський комітет чітко дав зрозуміти, що премія не може бути передана чи поділена, а рішення про її присудження не підлягає перегляду.
