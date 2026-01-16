Венесуэльская оппозиционерка отдала Трампу свою Нобелевскую премию

Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо подтвердила, что отдала президенту США Дональду Трампу свою Нобелевскую премию мира. Политику не остановило даже то, что Норвежский Нобелевский институт запретил ей это делать.

Мачадо воплотила в жизнь мечту Трампа

Оппозиционерка объявила, что передала Дональду Трампу медаль Нобелевской премии.

Однако Мачадо не ответила на вопрос СМИ о том, принял ли он ее.

По словам политика, она была поражена тем, насколько четко президент США понимает ситуацию в Венесуэле.

Мачадо подчеркнула, что он знает ситуацию и понимает страдание граждан ее страны.

Несколько позже Дональд Трамп опубликовал фото Нобелевской премии мира, которую передала ему венесуэльская оппозиционерка.

Глава Белого дома выразил благодарность Мачадо и назвал ее "прекрасной женщиной, которая прошла через очень многое".

Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я проделал. Такой прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария! Дональд Трамп Президент США

Что важно понимать, Нобелевский комитет четко дал понять, что премия не может быть передана или поделена, а решение о ее присуждении не подлежит пересмотру.