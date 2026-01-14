НАТО має прокласти США шлях до отримання Гренландії — Трамп
НАТО має прокласти США шлях до отримання Гренландії — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО стане ефективнішим, якщо Сполучені Штати отримають контроль над Гренландією.

Головні тези:

  • Трамп вважає, що НАТО стане ефективнішим, якщо США отримають контроль над Гренландією.
  • За словами Трампа, Гренландія є необхідною для національної безпеки Америки, і контроль над нею є життєво важливим.
  • Він переконаний, що без присутності великої збройної сили США, НАТО не зможе бути ефективним і стримувати загрози.

Трамп заявив про посилення НАТО після отримання США Гренландії

Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп заявив, що Гренландія необхідна США для "національної безпеки", а НАТО має допомогти Вашингтону встановити контроль над островом.

Це життєво важливо для "Золотого купола", який ми будуємо. НАТО має прокласти нам шлях до отримання (Гренландії — ред.). Якщо ми цього не зробимо, це зроблять Росія або Китай, а цього не можна допустити.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Водночас Трамп заявив, що без США НАТО не буде ефективною силою стримування.

У військовому плані, без величезної сили Сполучених Штатів, яку я створив під час свого першого терміну і зараз виводжу на новий і ще вищий рівень, НАТО не буде ефективною силою або засобом стримування — навіть близько! Вони це знають, і я теж. НАТО стане набагато потужнішим і ефективнішим, якщо Гренландія буде в руках Сполучених Штатів.

Трамп додав, що будь-що інше, окрім контролю США над островом, "буде неприйнятним".

