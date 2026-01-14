НАТО має прокласти США шлях до отримання Гренландії — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО стане ефективнішим, якщо Сполучені Штати отримають контроль над Гренландією.
Головні тези:
- Трамп вважає, що НАТО стане ефективнішим, якщо США отримають контроль над Гренландією.
- За словами Трампа, Гренландія є необхідною для національної безпеки Америки, і контроль над нею є життєво важливим.
- Він переконаний, що без присутності великої збройної сили США, НАТО не зможе бути ефективним і стримувати загрози.
Трамп заявив про посилення НАТО після отримання США Гренландії
Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.
Трамп заявив, що Гренландія необхідна США для "національної безпеки", а НАТО має допомогти Вашингтону встановити контроль над островом.
Водночас Трамп заявив, що без США НАТО не буде ефективною силою стримування.
Трамп додав, що будь-що інше, окрім контролю США над островом, "буде неприйнятним".
