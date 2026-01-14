НАТО должен проложить США путь к получению Гренландии — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО станет более эффективной, если Соединенные Штаты получат контроль над Гренландией.
Главные тезисы
- Гренландия считается стратегически важной для национальной безопасности США, по мнению Трампа.
- Трамп утверждает, что НАТО станет более эффективным, если США получат контроль над Гренландией.
- Присутствие большой вооруженной силы США на Гренландии поможет НАТО сдерживать угрозы со стороны других государств, таких как Россия и Китай.
Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
Трамп заявил, что Гренландия необходима США для "национальной безопасности", а НАТО должна помочь Вашингтону установить контроль над островом.
В то же время, Трамп заявил, что без США НАТО не будет эффективной силой сдерживания.
Трамп добавил, что что-либо другое, кроме контроля США над островом, "будет неприемлемым".
