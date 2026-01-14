НАТО должен проложить США путь к получению Гренландии — Трамп
НАТО должен проложить США путь к получению Гренландии — Трамп

Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО станет более эффективной, если Соединенные Штаты получат контроль над Гренландией.

Главные тезисы

  • Гренландия считается стратегически важной для национальной безопасности США, по мнению Трампа.
  • Трамп утверждает, что НАТО станет более эффективным, если США получат контроль над Гренландией.
  • Присутствие большой вооруженной силы США на Гренландии поможет НАТО сдерживать угрозы со стороны других государств, таких как Россия и Китай.

Трамп заявил об усилении НАТО после получения Гренландии США

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что Гренландия необходима США для "национальной безопасности", а НАТО должна помочь Вашингтону установить контроль над островом.

Это жизненно важно для "Золотого купола", который мы строим. НАТО должна проложить нам путь к получению (Гренландии — ред.). Если мы этого не сделаем, то это сделают Россия или Китай, а этого нельзя допустить.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

В то же время, Трамп заявил, что без США НАТО не будет эффективной силой сдерживания.

В военном плане, без огромной силы Соединенных Штатов, которую я создал во время первого срока и сейчас вывожу на новый и еще более высокий уровень, НАТО не будет эффективной силой или средством сдерживания — даже близко! Они это знают, и я тоже. НАТО станет гораздо более мощным и эффективным, если Гренландия будет в руках Соединенных Штатов.

Трамп добавил, что что-либо другое, кроме контроля США над островом, "будет неприемлемым".

"Мы не продаемся!". Гренландия ответила на претензии Трампа
Гренландия
Зачем Трампу Гренландия на самом деле — объяснение аналитиков
У Трампа есть две конкретные цели

