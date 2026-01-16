Миннесоту охватили масштабные протесты — Трамп угрожает ввести войска

Американский лидер Дональд Трамп публично объявил, что может применить Закон о восстании, а также развернуть американские войска в Миннесоте на фоне протестов против иммиграционной политики.

Трамп угрожает жесткой реакцией на протесты в Миннесоте

Уже несколько дней в этом американском штате не утихают протесты против увеличения количества иммиграционных агентов.

Конфликты между местными жителями и федеральными служащими резко обострились после того, как в Миннеаполисе агент Иммиграционной и таможенной службы (ICE) смертельно ранил американку Рене Николь Гуд в ее автомобиле.

Дональд Трамп выступил с громкой угрозой, когда стало известно, что иммиграционный офицер стрелял в венесуэльца, который, по словам властей, скрывался после того, как агенты попытались остановить его автомобиль в Миннеаполисе. Мужчину ранили в ногу.

На фоне последних событий президент США предупредил, что может применить многовековой закон для развертывания американских войск в Миннесоте.

Он подчеркнул, что может это сделать, поскольку государственные и федеральные чиновники конфликтуют по поводу тактики, используемой иммиграционными агентами.