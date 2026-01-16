Миннесоту охватили масштабные протесты — Трамп угрожает ввести войска
Категория
Мир
Дата публикации

Миннесоту охватили масштабные протесты — Трамп угрожает ввести войска

Трамп угрожает жесткой реакцией на протесты в Миннесоте
Читати українською
Источник:  CNN

Американский лидер Дональд Трамп публично объявил, что может применить Закон о восстании, а также развернуть американские войска в Миннесоте на фоне протестов против иммиграционной политики.

Главные тезисы

  • Закон о восстании является инструментом, который находится в распоряжении президента.
  • Трамп уже отправил в район Миннеаполиса около 3000 федеральных офицеров.

Трамп угрожает жесткой реакцией на протесты в Миннесоте

Уже несколько дней в этом американском штате не утихают протесты против увеличения количества иммиграционных агентов.

Конфликты между местными жителями и федеральными служащими резко обострились после того, как в Миннеаполисе агент Иммиграционной и таможенной службы (ICE) смертельно ранил американку Рене Николь Гуд в ее автомобиле.

Дональд Трамп выступил с громкой угрозой, когда стало известно, что иммиграционный офицер стрелял в венесуэльца, который, по словам властей, скрывался после того, как агенты попытались остановить его автомобиль в Миннеаполисе. Мужчину ранили в ногу.

На фоне последних событий президент США предупредил, что может применить многовековой закон для развертывания американских войск в Миннесоте.

Он подчеркнул, что может это сделать, поскольку государственные и федеральные чиновники конфликтуют по поводу тактики, используемой иммиграционными агентами.

Что важно понимать, Дональд Трамп уже направил в район Миннеаполиса около 3000 федеральных офицеров.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
НАТО должен проложить США путь к получению Гренландии — Трамп
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп обвинил Зеленского в торможении потенциального мирного соглашения с Россией
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Венесуэльская оппозиционерка отдала Трампу свою Нобелевскую премию
Мачадо воплотила в жизнь мечту Трампа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?