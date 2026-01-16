Миннесоту охватили масштабные протесты — Трамп угрожает ввести войска

Американский лидер Дональд Трамп публично объявил, что может применить Закон о восстании, а также развернуть американские войска в Миннесоте на фоне протестов против иммиграционной политики.
Главные тезисы
- Закон о восстании является инструментом, который находится в распоряжении президента.
- Трамп уже отправил в район Миннеаполиса около 3000 федеральных офицеров.
Трамп угрожает жесткой реакцией на протесты в Миннесоте
Уже несколько дней в этом американском штате не утихают протесты против увеличения количества иммиграционных агентов.
Конфликты между местными жителями и федеральными служащими резко обострились после того, как в Миннеаполисе агент Иммиграционной и таможенной службы (ICE) смертельно ранил американку Рене Николь Гуд в ее автомобиле.
Дональд Трамп выступил с громкой угрозой, когда стало известно, что иммиграционный офицер стрелял в венесуэльца, который, по словам властей, скрывался после того, как агенты попытались остановить его автомобиль в Миннеаполисе. Мужчину ранили в ногу.
На фоне последних событий президент США предупредил, что может применить многовековой закон для развертывания американских войск в Миннесоте.
Он подчеркнул, что может это сделать, поскольку государственные и федеральные чиновники конфликтуют по поводу тактики, используемой иммиграционными агентами.
Что важно понимать, Дональд Трамп уже направил в район Миннеаполиса около 3000 федеральных офицеров.
