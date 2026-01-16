Трамп назвал протестующих в штате Миннесота "проплаченными агитаторами и мятежниками"
Трамп назвал протестующих в штате Миннесота "проплаченными агитаторами и мятежниками"

Президент США Дональд Трамп обвинил протестующих в штате Миннесота в получении денег за организацию массовых акций и допустил возможность своего вмешательства.

  • Дональд Трамп обвинил протестующих в Миннесота в получении денег за акции и мятежничестве.
  • Протесты начались после инцидентов с участием федеральной иммиграционной службы (ICE) в Миннеаполисе.

Об этом он написал 16 января в своей соцсети Truth Social.

В Миннесоте нарушители порядка, агитаторы и мятежники во многих случаях высокооплачиваемые профессионалы.

По его словам, губернатор и мэр Миннеаполиса "не знают, что делать, они полностью потеряли контроль", поэтому все усилия феодальных властей напрасны.

Если и когда я буду вынужден действовать, это будет решено быстро и эффективно!

Протесты в Миннесоте начались после серии инцидентов с участием федеральной иммиграционной службы (ICE). В конце декабря ее сотрудники развернули масштабную операцию в Миннеаполисе, что вызвало напряженность среди местных общин.

Волну возмущения повлекла смерть 37-летней Рене Гуд во время рейда, а также ранение венесуэльского иммигранта, по которому стреляли сотрудники ICE, аргументируя это самообороной.

