Трамп назвал протестующих в штате Миннесота "проплаченными агитаторами и мятежниками"

Президент США Дональд Трамп обвинил протестующих в штате Миннесота в получении денег за организацию массовых акций и допустил возможность своего вмешательства.
Главные тезисы
- Дональд Трамп обвинил протестующих в Миннесота в получении денег за акции и мятежничестве.
- Протесты начались после инцидентов с участием федеральной иммиграционной службы (ICE) в Миннеаполисе.
Трамп обвинил протестующих в штате Миннесота в проплаченных акциях
Об этом он написал 16 января в своей соцсети Truth Social.
По его словам, губернатор и мэр Миннеаполиса "не знают, что делать, они полностью потеряли контроль", поэтому все усилия феодальных властей напрасны.
Протесты в Миннесоте начались после серии инцидентов с участием федеральной иммиграционной службы (ICE). В конце декабря ее сотрудники развернули масштабную операцию в Миннеаполисе, что вызвало напряженность среди местных общин.
Волну возмущения повлекла смерть 37-летней Рене Гуд во время рейда, а также ранение венесуэльского иммигранта, по которому стреляли сотрудники ICE, аргументируя это самообороной.
