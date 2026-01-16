Трамп угрожает новыми пошлинами несогласным с "вопросом Гренландии" странам
Трамп угрожает новыми пошлинами несогласным с "вопросом Гренландии" странам

Президент США Дональд Трамп пригрозил введением тарифов против стран, которые не согласятся с его видением будущего Гренландии.

Главные тезисы

  • Трамп грозит введением пошлин против стран, отказывающихся поддержать его видение будущего Гренландии.
  • В случае отказа стран от его позиции о национальной безопасности через Гренландию, Трамп обещает установить новые тарифы.
  • Решение европейских стран отправить военных в Гренландию вызвало напряженность в связи с заявлениями американского президента.

Трамп обещает новые пошлины странам, которые против его посягательств на Гренландию

Об этом Трамп сказал во время выступления в Белом доме.

Президент США, комментируя вопрос о тарифах на лекарства, упомянул о Гренландии. Трамп отметил, что может ввести пошлины против тех стран, которые не согласны с его позицией о том, что США должны управлять островом.

Я могу ввести таможенную пошлину для стран, если они не согласятся с Гренландией, потому что нам нужна Гренландия для национальной безопасности. Я могу это сделать.

Напомним, на этой неделе ряд европейских стран объявили, что отправляют своих военных в Гренландию. Это произошло на фоне заявлений президента США о том, что датская оборона Гренландии — это "две собачьи упряжки".

В Белом доме накануне заявили, что размещение военных из европейских стран в Гренландии не повлияет на планы президента Трампа по контролю над островом.

