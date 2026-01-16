Трамп угрожает новыми пошлинами несогласным с "вопросом Гренландии" странам

Президент США Дональд Трамп пригрозил введением тарифов против стран, которые не согласятся с его видением будущего Гренландии.

Трамп обещает новые пошлины странам, которые против его посягательств на Гренландию

Об этом Трамп сказал во время выступления в Белом доме.

Президент США, комментируя вопрос о тарифах на лекарства, упомянул о Гренландии. Трамп отметил, что может ввести пошлины против тех стран, которые не согласны с его позицией о том, что США должны управлять островом.

Я могу ввести таможенную пошлину для стран, если они не согласятся с Гренландией, потому что нам нужна Гренландия для национальной безопасности. Я могу это сделать. Дональд Трамп Президент США

Напомним, на этой неделе ряд европейских стран объявили, что отправляют своих военных в Гренландию. Это произошло на фоне заявлений президента США о том, что датская оборона Гренландии — это "две собачьи упряжки".