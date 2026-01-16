Трамп погрожує новими митами незгодним з "питанням Гренландії" країнам

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадженням тарифів проти країн, які не погодяться з його баченням щодо майбутнього Гренландії.

Трамп обіцяє нові мита країнам, які проти його зазіхань на Гренландію

Про це Трамп сказав під час виступу у Білому домі.

Президент США, коментуючи питання щодо тарифів на ліки, згадав про Гренландію. Трамп зазначив, що може запровадити мита проти тих країн, які не погоджуються з його позицією про те, що США мають керувати островом.

Я можу ввести мито для країн, якщо вони не погодяться з Гренландією, тому що нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Я можу це зробити. Дональд Трамп Президент США

Нагадаємо, цього тижня низка європейських країн оголосили, що відправляють своїх військових у Гренландію. Це сталося на тлі заяв президента США про те, що данська оборона Гренландії — це "дві собачі упряжки".