Трамп погрожує новими митами незгодним з "питанням Гренландії" країнам

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадженням тарифів проти країн, які не погодяться з його баченням щодо майбутнього Гренландії.
Головні тези:
- Трамп погрожує встановленням нових мит на країни, що не підтримують його бачення щодо контролю над Гренландією.
- Президент США заявив про можливу введення мит для держав, що не підтримують його позицію про національну безпеку через Гренландію.
Трамп обіцяє нові мита країнам, які проти його зазіхань на Гренландію
Про це Трамп сказав під час виступу у Білому домі.
Президент США, коментуючи питання щодо тарифів на ліки, згадав про Гренландію. Трамп зазначив, що може запровадити мита проти тих країн, які не погоджуються з його позицією про те, що США мають керувати островом.
Нагадаємо, цього тижня низка європейських країн оголосили, що відправляють своїх військових у Гренландію. Це сталося на тлі заяв президента США про те, що данська оборона Гренландії — це "дві собачі упряжки".
У Білому домі напередодні заявили, що розміщення військових з європейських країн у Гренландії не вплине на плани президента Трампа щодо контролю над островом.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-