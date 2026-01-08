Трагедия в Миннеаполисе. Иммиграционный агент США застрелил женщину

Агент Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США застрелил 37-летнюю женщину в ее машине в Миннеаполисе 7 января в ходе мер по усилению иммиграционного контроля.

Иммиграционный агент США застрелил женщину в Миннеаполисе

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей решительно отверг утверждение администрации Трампа о том, что агент стрелял в целях самообороны, заявив, что видео стрельбы прямо противоречит тому, что он назвал «наглой ложью» правительства.

Они уже пробуют представить это как акт самообороны. Увидев видео сам, я хочу сказать всем прямо — это чушь.

Секретарь Министерства внутренней безопасности Кристи Ноем заявила на пресс-конференции, что сотрудники ICE среагировали на транспортное средство, когда их преследовала «толпа агитаторов».

Она добавила, что один из протестующих заблокировал служебный автомобиль ICE и отказался выполнять приказы.

Потом она начала использовать свою машину как оружие и попыталась сбить правоохранителя, — сказала Ноем на пресс-конференции, заявив, что автомобиль сбил офицера.

Чиновник охарактеризовал это как внутренний терроризм и сказал, что этот акт расследуется ФБР.

Чиновники штата заявили, что начнут собственное расследование.

Городской совет Миннесоты идентифицировал погибшую женщину как Рене Николь Гуд и подчеркнул, что она «в это утро заботилась о своих соседях, и сегодня ее жизнь унесло федеральное правительство».

Видео стрельбы, опубликованные в социальных сетях, вызывали сомнения по поводу версии правительства.

На одном из видео бордовый внедорожник Honda, частично блокировавший дорогу, пытался пропустить другой автомобиль. Три агента оцепили автомобиль, требуя водительницу выйти из машины.

Затем автомобиль начинает двигаться вперед, похоже, пытаясь отъехать от офицеров, но один из агентов, находящийся перед автомобилем, достает оружие, отступает и стреляет трижды.

Из видео непонятно, ударил ли автомобиль офицера, однако агент на протяжении всей схватки оставался на ногах, а автомобиль после выстрелов разгоняется и врезается в припаркованные автомобили и столб электросети.