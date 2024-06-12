В Германии нашли мертвой пропавшую 9-летнюю украинку. Полиция расследует убийство

Тело ребенка было обнаружено в лесу примерно в 2,5 километрах от дома его родителей.
Главные тезисы
- Немецкая полиция подтвердила смерть девочки и расследует убийство, сосредоточившись на социальном круге семьи.
- Исчезновение Валерии произошло 3 июня, после чего мать заметила отсутствие дочери и сообщила в полицию.
- Пока нет подозреваемых или арестов, исследование не раскрывает доказательств сексуального преступления над девочкой.
- Родители Валерии разведены, отец находится на фронте, семья живет в Германии с 2022 года.
Немецкая полиция подтвердила смерть 9-летней украинки Валерии
Немецкая полиция на брифинге подтвердила, что тело, найденное 11 июня в лесу возле города Дебельн (Саксония), принадлежит исчезнувшей украинской девочке Валерии.
По данным полиции, мертвого ребенка нашли вдали от лесных троп, в подлеске на пересеченной местности.
После расследования и вскрытия полиция не нашла доказательства того, что девушка стала жертвой сексуального преступления.
Что этому предшествовало
Девятилетняя Валерия исчезла 3 июня — она вышла из дома, чтобы сесть на автобус в школу, но так там и не появилась. В школе не забили тревогу из-за ее отсутствия, поэтому мама девочки заметила исчезновение дочери только вечером и сообщила полицию около 18:30 того же дня.
Валерию не обнаружили на записях камер наблюдения, ее не помнят водители автобусов. Поэтому неизвестно, села ли вообще девочка на автобус в школу.
Девочка вместе с матерью проживает в Германии с 2022 года. Родители Валерии разведены, отец служит на фронте. После исчезновения ребенка ему дали отпуск и разрешили уехать в Германию.
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