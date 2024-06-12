В Германии нашли мертвой пропавшую 9-летнюю украинку. Полиция расследует убийство

Тело ребенка было обнаружено в лесу примерно в 2,5 километрах от дома его родителей.

Немецкая полиция подтвердила смерть 9-летней украинки Валерии

Немецкая полиция на брифинге подтвердила, что тело, найденное 11 июня в лесу возле города Дебельн (Саксония), принадлежит исчезнувшей украинской девочке Валерии.

Это грустное известие. Погибшая — это исчезла девятилетняя Валерия. Она стала жертвой преступления. Мы расследуем убийство, — заявил комиссар полиции Карстен Кэмпф. Поделиться

Валерия (фото — социальные сети)

По данным полиции, мертвого ребенка нашли вдали от лесных троп, в подлеске на пересеченной местности.

Наше расследование сосредоточено на социальном кругу семьи, — сказала пресс-секретарь прокуратуры Ингрид Бургхарт. Подозреваемых и арестов пока нет. Поделиться

После расследования и вскрытия полиция не нашла доказательства того, что девушка стала жертвой сексуального преступления.

Что этому предшествовало

Девятилетняя Валерия исчезла 3 июня — она вышла из дома, чтобы сесть на автобус в школу, но так там и не появилась. В школе не забили тревогу из-за ее отсутствия, поэтому мама девочки заметила исчезновение дочери только вечером и сообщила полицию около 18:30 того же дня.

Валерию не обнаружили на записях камер наблюдения, ее не помнят водители автобусов. Поэтому неизвестно, села ли вообще девочка на автобус в школу.

Девочка вместе с матерью проживает в Германии с 2022 года. Родители Валерии разведены, отец служит на фронте. После исчезновения ребенка ему дали отпуск и разрешили уехать в Германию.