В Германии нашли мертвой пропавшую 9-летнюю украинку. Полиция расследует убийство
Категория
Мир
Дата публикации

В Германии нашли мертвой пропавшую 9-летнюю украинку. Полиция расследует убийство

полиция
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Источник:  Bild

Тело ребенка было обнаружено в лесу примерно в 2,5 километрах от дома его родителей.

Главные тезисы

 

  • Немецкая полиция подтвердила смерть девочки и расследует убийство, сосредоточившись на социальном круге семьи.
  • Исчезновение Валерии произошло 3 июня, после чего мать заметила отсутствие дочери и сообщила в полицию.
  • Пока нет подозреваемых или арестов, исследование не раскрывает доказательств сексуального преступления над девочкой.
  • Родители Валерии разведены, отец находится на фронте, семья живет в Германии с 2022 года.

Немецкая полиция подтвердила смерть 9-летней украинки Валерии

Немецкая полиция на брифинге подтвердила, что тело, найденное 11 июня в лесу возле города Дебельн (Саксония), принадлежит исчезнувшей украинской девочке Валерии.

Это грустное известие. Погибшая — это исчезла девятилетняя Валерия. Она стала жертвой преступления. Мы расследуем убийство, — заявил комиссар полиции Карстен Кэмпф.

Валерия (фото — социальные сети)

По данным полиции, мертвого ребенка нашли вдали от лесных троп, в подлеске на пересеченной местности.

Наше расследование сосредоточено на социальном кругу семьи, — сказала пресс-секретарь прокуратуры Ингрид Бургхарт. Подозреваемых и арестов пока нет.

После расследования и вскрытия полиция не нашла доказательства того, что девушка стала жертвой сексуального преступления.

Что этому предшествовало

Девятилетняя Валерия исчезла 3 июня — она вышла из дома, чтобы сесть на автобус в школу, но так там и не появилась. В школе не забили тревогу из-за ее отсутствия, поэтому мама девочки заметила исчезновение дочери только вечером и сообщила полицию около 18:30 того же дня.

Валерию не обнаружили на записях камер наблюдения, ее не помнят водители автобусов. Поэтому неизвестно, села ли вообще девочка на автобус в школу.

Девочка вместе с матерью проживает в Германии с 2022 года. Родители Валерии разведены, отец служит на фронте. После исчезновения ребенка ему дали отпуск и разрешили уехать в Германию.

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9-летняя девочка из Украины исчезла в Германии
Полиция

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