У Німеччині знайшли мертвою зниклу 9-річну українку. Поліція розслідує вбивство

Тіло дитини було виявлено в лісі приблизно за 2,5 кілометра від будинку її батьків.

Німецька поліція підтвердила смерть 9-річної українки Валерії

Німецька поліція на брифінгу підтвердила, що тіло, яке знайшли 11 червня у лісі біля міста Дебельн (Саксонія), належить зниклій українській дівчинці Валерії.

Це сумна звістка. Загибла — це зникла девʼятирічна Валерія. Вона стала жертвою злочину. Ми розслідуємо вбивство, — заявив комісар поліції Карстен Кемпф. Поширити

Валерія (фото — соціальні мережі)

За даними поліції, мертву дитину знайшли далеко від лісових стежок, у підліску на перетнутій місцевості.

Наше розслідування наразі зосереджене на соціальному колі сімʼї, — сказала прессекретар прокуратури Інгрід Бургхарт. Підозрюваних і арештів поки що немає. Поширити

Після розслідування і розтину поліція не знайшла доказів того, що дівчина стала жертвою сексуального злочину.

Що цьому передувало

Девʼятирічна Валерія зникла 3 червня — вона вийшла з дому, щоб сісти на автобус до школи, але так там і не зʼявилась. У школі не забили на сполох через її відсутність, тому мама дівчинки помітила зникнення доньки лише ввечері й повідомила поліцію близько 18:30 того ж дня.

Валерію не виявили на записах камер спостереження, її не памʼятають водії автобусів. Тому невідомо, чи взагалі дівчинка сіла на автобус до школи.

Дівчинка разом з матірʼю проживає в Німеччині з 2022 року. Батьки Валерії розлучені, батько служить на фронті. Після зникнення дитини йому дали відпустку і дозволили поїхати до Німеччини.