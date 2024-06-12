У Німеччині знайшли мертвою зниклу 9-річну українку. Поліція розслідує вбивство

Тіло дитини було виявлено в лісі приблизно за 2,5 кілометра від будинку її батьків.
Головні тези:
- Тіло 9-річної українки було знайдене в лісі біля міста Дебельн у Німеччині.
- Поліція розслідує вбивство та не виявила доказів сексуального злочину щодо дівчинки.
- Батьки Валерії розлучені, а батько служить на фронті. Після зникнення дитини йому дали відпустку і дозволили поїхати до Німеччини.
Німецька поліція підтвердила смерть 9-річної українки Валерії
Німецька поліція на брифінгу підтвердила, що тіло, яке знайшли 11 червня у лісі біля міста Дебельн (Саксонія), належить зниклій українській дівчинці Валерії.
За даними поліції, мертву дитину знайшли далеко від лісових стежок, у підліску на перетнутій місцевості.
Після розслідування і розтину поліція не знайшла доказів того, що дівчина стала жертвою сексуального злочину.
Що цьому передувало
Девʼятирічна Валерія зникла 3 червня — вона вийшла з дому, щоб сісти на автобус до школи, але так там і не зʼявилась. У школі не забили на сполох через її відсутність, тому мама дівчинки помітила зникнення доньки лише ввечері й повідомила поліцію близько 18:30 того ж дня.
Валерію не виявили на записах камер спостереження, її не памʼятають водії автобусів. Тому невідомо, чи взагалі дівчинка сіла на автобус до школи.
Дівчинка разом з матірʼю проживає в Німеччині з 2022 року. Батьки Валерії розлучені, батько служить на фронті. Після зникнення дитини йому дали відпустку і дозволили поїхати до Німеччини.
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