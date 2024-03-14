Німецькі поліцейські повідомляють, що знайшли тіло 27-річної українки на дамбі річки Рейн біля міста Гоккенгайм.

Вбивство українки у Німеччині. Що відомо

Інформацію про вбивство підтверджує Головне управління поліції Мангейма.

Окрім того, наголошується, що матір вбитої жінки та її новонароджена донька, якій лише п'ять тижнів, зникли безвісти.

Донька вбитої біженки з України (Фото: bild.de)

Поліція розшукує матір вбитої — 51-річну Марину Стеценко, яку вважають свідком злочину. Поширити

Як стверджують представник поліції, 27-річна жінка загинула через насилля. Раніше її вважали зниклою безвісти.

Наразі триває розслідування спеціальної комісії для встановлення точних обставин злочину.

Це не перший випадок вбивства українців у Німеччині

Як уже згадувалося раніше, 10 лютого 2024 року Федерація баскетболу України офіційно підтвердила трагічну загибель 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова в Німеччині внаслідок нападу.

Як повідомляють у Федерації, Єрмаков і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) з Дюссельдорфа.

Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони — українці.

Лікарям не вдалося врятувати життя українського підлітка.