У Німеччині вбили 27-річну біженку з України, її рідні зникли
Категорія
Події
Дата публікації

У Німеччині вбили 27-річну біженку з України, її рідні зникли

Вбивство українки у Німеччині
Джерело:  Bild

Німецькі поліцейські повідомляють, що знайшли тіло 27-річної українки на дамбі річки Рейн біля міста Гоккенгайм.

Вбивство українки у Німеччині. Що відомо

Інформацію про вбивство підтверджує Головне управління поліції Мангейма.

Окрім того, наголошується, що матір вбитої жінки та її новонароджена донька, якій лише п'ять тижнів, зникли безвісти.

донька вбитої біженки з України
Донька вбитої біженки з України (Фото: bild.de)

Поліція розшукує матір вбитої — 51-річну Марину Стеценко, яку вважають свідком злочину.

Як стверджують представник поліції, 27-річна жінка загинула через насилля. Раніше її вважали зниклою безвісти.

Наразі триває розслідування спеціальної комісії для встановлення точних обставин злочину.

Це не перший випадок вбивства українців у Німеччині

Як уже згадувалося раніше, 10 лютого 2024 року Федерація баскетболу України офіційно підтвердила трагічну загибель 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова в Німеччині внаслідок нападу.

Як повідомляють у Федерації, Єрмаков і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) з Дюссельдорфа.

Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони — українці.

Лікарям не вдалося врятувати життя українського підлітка.

20 лютого у лікарні помер Артем Козаченко, якого поранили ножем у німецькому Обергаузені.

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