Німецькі поліцейські повідомляють, що знайшли тіло 27-річної українки на дамбі річки Рейн біля міста Гоккенгайм.
Вбивство українки у Німеччині. Що відомо
Інформацію про вбивство підтверджує Головне управління поліції Мангейма.
Окрім того, наголошується, що матір вбитої жінки та її новонароджена донька, якій лише п'ять тижнів, зникли безвісти.
Як стверджують представник поліції, 27-річна жінка загинула через насилля. Раніше її вважали зниклою безвісти.
Наразі триває розслідування спеціальної комісії для встановлення точних обставин злочину.
Це не перший випадок вбивства українців у Німеччині
Як уже згадувалося раніше, 10 лютого 2024 року Федерація баскетболу України офіційно підтвердила трагічну загибель 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова в Німеччині внаслідок нападу.
Як повідомляють у Федерації, Єрмаков і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) з Дюссельдорфа.
Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони — українці.
Лікарям не вдалося врятувати життя українського підлітка.
20 лютого у лікарні помер Артем Козаченко, якого поранили ножем у німецькому Обергаузені.
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