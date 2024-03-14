Немецкие полицейские сообщают, что нашли тело 27-летней украинки на плотине реки Рейн возле города Гоккенгайм.

Убийство украинки в Германии. Что известно

Информацию об убийстве подтверждает Главное управление полиции Мангейма.

Кроме того, сообщается, что мать убитой женщины и ее новорожденная дочь, которой всего пять недель, пропали без вести.

Дочь убитой беженцы из Украины (Фото: bild.de)

Полиция разыскивает мать убитой — 51-летнюю Марину Стеценко, которую считают свидетелем преступления. Поделиться

Как утверждают представитель полиции, 27-летняя женщина погибла из-за насилия. Раньше ее считали пропавшей без вести.

В настоящее время продолжается расследование специальной комиссии по установлению точных обстоятельств преступления.

Это не первый случай убийства украинцев в Германии

Как уже упоминалось ранее, 10 февраля 2024 года Федерация баскетбола Украины официально подтвердила трагическую гибель 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова в Германии в результате нападения.

Как сообщают в Федерации, Ермаков и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду "ART Giants" (U-19) из Дюссельдорфа.

В преддверии очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они — украинцы.

Врачам не удалось спасти жизнь украинского подростка.