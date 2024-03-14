В Германии убили 27-летнюю беженку из Украины, ее родные исчезли
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Германии убили 27-летнюю беженку из Украины, ее родные исчезли

Убийство украинки в Германии
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Источник:  Bild

Немецкие полицейские сообщают, что нашли тело 27-летней украинки на плотине реки Рейн возле города Гоккенгайм.

Убийство украинки в Германии. Что известно

Информацию об убийстве подтверждает Главное управление полиции Мангейма.

Кроме того, сообщается, что мать убитой женщины и ее новорожденная дочь, которой всего пять недель, пропали без вести.

дочь убитой беженки из Украины
Дочь убитой беженцы из Украины (Фото: bild.de)

Полиция разыскивает мать убитой — 51-летнюю Марину Стеценко, которую считают свидетелем преступления.

Как утверждают представитель полиции, 27-летняя женщина погибла из-за насилия. Раньше ее считали пропавшей без вести.

В настоящее время продолжается расследование специальной комиссии по установлению точных обстоятельств преступления.

Это не первый случай убийства украинцев в Германии

Как уже упоминалось ранее, 10 февраля 2024 года Федерация баскетбола Украины официально подтвердила трагическую гибель 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова в Германии в результате нападения.

Как сообщают в Федерации, Ермаков и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду "ART Giants" (U-19) из Дюссельдорфа.

В преддверии очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они — украинцы.

Врачам не удалось спасти жизнь украинского подростка.

20 февраля в больнице скончался Артем Козаченко, раненный ножом в немецком Обергаузене.

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