Немецкие полицейские сообщают, что нашли тело 27-летней украинки на плотине реки Рейн возле города Гоккенгайм.
Убийство украинки в Германии. Что известно
Информацию об убийстве подтверждает Главное управление полиции Мангейма.
Кроме того, сообщается, что мать убитой женщины и ее новорожденная дочь, которой всего пять недель, пропали без вести.
Как утверждают представитель полиции, 27-летняя женщина погибла из-за насилия. Раньше ее считали пропавшей без вести.
В настоящее время продолжается расследование специальной комиссии по установлению точных обстоятельств преступления.
Это не первый случай убийства украинцев в Германии
Как уже упоминалось ранее, 10 февраля 2024 года Федерация баскетбола Украины официально подтвердила трагическую гибель 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова в Германии в результате нападения.
Как сообщают в Федерации, Ермаков и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду "ART Giants" (U-19) из Дюссельдорфа.
В преддверии очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они — украинцы.
Врачам не удалось спасти жизнь украинского подростка.
20 февраля в больнице скончался Артем Козаченко, раненный ножом в немецком Обергаузене.
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