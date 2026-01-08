Трагедія у Міннеаполісі. Імміграційний агент США застрелив жінку

Агент Служби імміграційного та митного контролю (ICE) США застрелив 37-річну жінку в її машині в Міннеаполісі 7 січня під час заходів з посилення імміграційного контролю.

Імміграційний агент США застрелив жінку у Міннеаполісі

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей рішуче відкинув твердження адміністрації Трампа про те, що агент стріляв у цілях самооборони, заявивши, що відео стрілянини прямо суперечить тому, що він назвав «нахабною брехнею» уряду.

Вони вже намагаються представити це як акт самооборони. Побачивши відео сам, я хочу сказати всім прямо — це нісенітниця.

Секретар Міністерства внутрішньої безпеки Крісті Ноем, заявила на пресконференції, що співробітники ICE зреагували на транспортний засіб, коли їх переслідував «натовп агітаторів».

Вона додала, що одна з протестувальників заблокувала службовий автомобіль ICE і відмовилась виконувати накази.

Потім вона почала використовувати свою машину як зброю і спробувала збити правоохоронця, — сказала Ноем на пресконференції, заявивши, що автомобіль збив офіцера. Поширити

Посадовиця схарактеризувала це як внутрішній тероризм і сказала, що цей акт розслідується ФБР.

Посадовці штату заявили, що розпочнуть власне розслідування.

Міська рада Міннесоти ідентифікувала загиблу жінку як Рене Ніколь Гуд і наголосила, що вона «цього ранку піклувалася про своїх сусідів, і сьогодні її життя забрав федеральний уряд».

Відео стрілянини, опубліковані в соціальних мережах, викликали сумніви щодо версії уряду.

На одному з відео бордовий позашляховик Honda, який частково блокував дорогу, намагався пропустити інший автомобіль. Три агенти оточили автомобіль, вимагаючи водійку вийти з машини.

Потім автомобіль починає рухатись вперед, схоже, намагаючись від’їхати від офіцерів, але один з агентів, який перебуває перед автомобілем дістає зброю, відступає і стріляє тричі. Поширити

З відео незрозуміло, чи вдарив автомобіль офіцера, проте агент протягом усієї сутички залишався на ногах, а автомобіль після пострілів розганяється і врізається в припарковані автомобілі та стовп електромережі.