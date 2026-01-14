Оккупанты превратили территорию Запорожской АЭС в полигон — видео

Враг удерживает на территории Запорожской АЭС военную технику и даже наносит удары по Украине.

Россия держит боевую технику вблизи ядерных реакторов ЗАЭС

Украинским военным удалось снять, как сейчас выглядит территория захваченной станции с помощью разведывательного дрона. Видео опубликовал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Это видео Запорожской АЭС с БпЛА-разведчика. Видео очень и очень свеженькое. На нем видно, как российская военная техника стоит прямо у ядерных реакторов, являющихся нарушением норм Международного гуманитарного права.

Волошин отметил, что Международное гуманитарное право прямо запрещает использовать АЭС как военные объекты. Но россиянам на это, очевидно, безразлично.

Зная, что мы не будем наносить огневые удары по атомной станции, россияне хоронят здесь свою военную технику. Они используют территорию и объекты ЗАЭС как учебный полигон для своих операторов БПЛА. Поделиться

Более того, есть данные о том, что враг несколько раз совершал оттуда удары РСЗО по Запорожью.