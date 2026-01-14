Окупанти перетворили територію Запорізької АЕС на полігон — відео

Ворог утримує на території Запорізької АЕС військову техніку та навіть завдає звідси ударів по Україні.

Росія тримає бойову техніку поблизу ядерних реакторів ЗАЕС

Українським військовим вдалося зафільмувати, як зараз виглядає територія захопленої станції за допомогою розвідувального дрона. Відео опублікував речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Це — відео Запорізької АЕС з БпЛА-розвідника. Відео дуже й дуже свіженьке. На ньому видно, як російська військова техніка стоїть прямо біля ядерних реакторів, що є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права.

Волошин зауважив, що Міжнародне гуманітарне право прямо забороняє використовувати АЕС, як військові обʼєкти. Але росіянам на це, вочевидь, байдуже.

Знаючи, що ми не будемо завдавати вогневих ударів по атомній станції, росіяни ховають тут свою військову техніку. Вони використовують територію і обʼєкти ЗАЕС, як навчальний полігон для своїх операторів БпЛА. Поширити

Ба більше, є дані про те, що ворог кілька разів здійснював звідти удари РСЗВ по Запоріжжю.