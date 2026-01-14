Окупанти перетворили територію Запорізької АЕС на полігон — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти перетворили територію Запорізької АЕС на полігон — відео

ЗАЕС
Read in English
Джерело:  online.ua

Ворог утримує на території Запорізької АЕС військову техніку та навіть завдає звідси ударів по Україні.

Головні тези:

  • Окупанти використовують територію Запорізької АЕС як полігон для розміщення військової техніки, що є порушенням міжнародного гуманітарного права.
  • Відео з дрона показує, як російська військова техніка стоїть прямо біля ядерних реакторів станції, що створює серйозну загрозу.

Росія тримає бойову техніку поблизу ядерних реакторів ЗАЕС

Українським військовим вдалося зафільмувати, як зараз виглядає територія захопленої станції за допомогою розвідувального дрона. Відео опублікував речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Це — відео Запорізької АЕС з БпЛА-розвідника. Відео дуже й дуже свіженьке. На ньому видно, як російська військова техніка стоїть прямо біля ядерних реакторів, що є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права.

Волошин зауважив, що Міжнародне гуманітарне право прямо забороняє використовувати АЕС, як військові обʼєкти. Але росіянам на це, вочевидь, байдуже.

Знаючи, що ми не будемо завдавати вогневих ударів по атомній станції, росіяни ховають тут свою військову техніку. Вони використовують територію і обʼєкти ЗАЕС, як навчальний полігон для своїх операторів БпЛА.

Ба більше, є дані про те, що ворог кілька разів здійснював звідти удари РСЗВ по Запоріжжю.

Як думаєте, чи бачать це експерти МАГАТЕ, місія яких є на станції? — поцікавився Волошин.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту через російський обстріл
Міністерство енергетики України
ЗАЕС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Загроза ядерної аварії. Окупована Росією Запорізька АЕС потребує негайного відновлення електропостачання
ЗАЕС
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Запорізька АЕС знову опинилася під загрозою блекауту — що відомо
НАЕК "Енергоатом"
ЗАЕС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?