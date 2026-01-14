Окупанти перетворили територію Запорізької АЕС на полігон — відео

Ворог утримує на території Запорізької АЕС військову техніку та навіть завдає звідси ударів по Україні.
Головні тези:
- Окупанти використовують територію Запорізької АЕС як полігон для розміщення військової техніки, що є порушенням міжнародного гуманітарного права.
- Відео з дрона показує, як російська військова техніка стоїть прямо біля ядерних реакторів станції, що створює серйозну загрозу.
Росія тримає бойову техніку поблизу ядерних реакторів ЗАЕС
Українським військовим вдалося зафільмувати, як зараз виглядає територія захопленої станції за допомогою розвідувального дрона. Відео опублікував речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
Це — відео Запорізької АЕС з БпЛА-розвідника. Відео дуже й дуже свіженьке. На ньому видно, як російська військова техніка стоїть прямо біля ядерних реакторів, що є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права.
Волошин зауважив, що Міжнародне гуманітарне право прямо забороняє використовувати АЕС, як військові обʼєкти. Але росіянам на це, вочевидь, байдуже.
Ба більше, є дані про те, що ворог кілька разів здійснював звідти удари РСЗВ по Запоріжжю.
Як думаєте, чи бачать це експерти МАГАТЕ, місія яких є на станції? — поцікавився Волошин.
