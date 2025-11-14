Запорізька АЕС знову опинилася під загрозою блекауту — що відомо

14 листопада, о 16:18 за київським часом, Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі – 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, яка є основною для живлення тимчасово окупованої станції.

ЗАЕС близька до 11-ого блекауту

Наразі станція отримує електропостачання для власних потреб лише від однієї лінії електропередачі.

Про це повідомили в Енергоатомі.

Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою.