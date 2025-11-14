Запорізька АЕС знову опинилася під загрозою блекауту — що відомо

14 листопада, о 16:18 за київським часом, Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі – 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, яка є основною для живлення тимчасово окупованої станції.
Головні тези:
- Запорізька АЕС стала об'єктом нової загрози блекауту через втрату живлення однієї з ліній електропередачі.
- Станція отримує електропостачання лише від однієї лінії, що створює серйозні ризики для безперебійної роботи.
- Можливе повне відключення від енергосистеми може спричинити 11-ий блекаут, загрожуючи радіаційній безпеці.
ЗАЕС близька до 11-ого блекауту
Наразі станція отримує електропостачання для власних потреб лише від однієї лінії електропередачі.
Про це повідомили в Енергоатомі.
Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою.
У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий одинадцятий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки.
