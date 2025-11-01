Атаки РФ по АЕС. Україна закликає світ ввести санкції проти "Росатома"

Україна рішуче засудила нові цілеспрямовані атаки Росії по підстанціях, від яких залежить стабільне зовнішнє електроживлення українських атомних електростанцій.
Головні тези:
- Україна засудила цілеспрямовані атаки Росії по підстанціях, що забезпечують електроживлення українських АЕС.
- Міністерство закордонних справ закликає світ ввести санкції проти 'Росатому' через загрозу ядерній безпеці.
- Удари по об’єктах зовнішнього електроживлення АЕС порушують міжнародне гуманітарне право та принципи МАГАТЕ.
Україна закликає світ ввести санкції проти "Росатома"
У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що це перші прицільні атаки такого типу з грудня 2024 року — дати ухвалення Радою керуючих МАГАТЕ резолюції GOV/2024/73, яка прямо визначає загрозу ядерній безпеці через удари по об’єктах зовнішнього електроживлення АЕС.
Україна повністю поділяє занепокоєння, висловлене Генеральним директором Агентства Рафаелем Гроссі.
У МЗС наголосили, що удари по цивільних енергетичних об’єктах, які безпосередньо впливають на безпечну експлуатацію ядерних установок, порушують принципи розрізнення та пропорційності міжнародного гуманітарного права.
Такі дії несумісні із "Сімома незамінними принципами" МАГАТЕ, зокрема з четвертим — про обов’язковість надійного зовнішнього електроживлення всіх ядерних об’єктів.
Використання спеціальних технічних даних може вказувати на співучасть у діях, що мають ознаки ядерного тероризму.
Україна закликала міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Російську Федерацію, зокрема розширити обмеження щодо "Росатому" та афілійованих структур, а також повністю припинити будь-яку співпрацю з ними у цивільній ядерній сфері.
Зауважимо, що вчора МАГАТЕ повідомило, що через військові дії Росії пошкоджено підстанції, важливі для ядерної безпеки України.
