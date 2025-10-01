Загроза ядерній безпеці. Україна б'є на сполох через ситуацію на Запорізькій АЕС

Міністерство енергетики України закликає світову спільноту посилити тиск на країну-агресора з метою якнайшвидшого повернення окупованої Запорізької атомної електростанції станції під український контроль.

Ситуація на ЗАЕС загрожує ядерній безпеці регіону

Міністерство енергетики України у взаємодії з міжнародними партнерами закликає світову спільноту посилити тиск на Російську Федерацію для запобігання ядерній катастрофі та якнайшвидшого повернення окупованої станції під контроль України.

У Міненерго наголосили, що МАГАТЕ підтвердило небезпечність ситуації на ЗАЕС.

МАГАТЕ офіційно підтвердило небезпечність ситуації, що склалася на Запорізькій атомній електростанції, яка через дії окупантів вже десятий день залишається без основного джерела живлення. За повідомленням агентства, наразі станція на окупованій території працює виключно на резервних дизель-генераторах, поточних запасів пального для їх роботи вистачить на 10 днів. Поширити

Міністерство за дорученням Президента України Володимира Зеленського спільно з Міністерством закордонних справ працює з міжнародними організаціями для всебічного інформування про дії російських окупантів на ЗАЕС, які становлять пряму загрозу ядерній та радіаційній безпеці не лише України, а й усього регіону.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) перебуває у контакті з Україною та Росією для сприяння ремонту пошкодженої лінії електропередачі та якнайшвидшого відновлення зовнішнього електропостачання до окупованої Запорізької АЕС, яка вже понад тиждень працює лише на аварійних дизельних генераторах.

Остання лінія зовнішнього живлення ЗАЕС відключилася 23 вересня. Резервна лінія була перебита росіянами ще у травні, відтоді окупанти не надають безпекових гарантій для ремонтних бригад НЕК "Укренерго" для відновлення.

Енергоатом заявив, що лінія зовнішнього живлення Запорізької АЕС на контрольованій Україною території є справною. Росіяни свідомо не підключають станцію до енергопостачання, продовжуючи грубу дезінформаційну кампанію проти України.