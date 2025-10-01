Угроза ядерной безопасности. Украина бьет тревогу из-за ситуации на Запорожской АЭС

Министерство энергетики Украины призывает мировое сообщество усилить давление на страну-агрессора с целью скорейшего возвращения оккупированной Запорожской атомной электростанции станции под украинский контроль.

Ситуация на ЗАЭС угрожает ядерной безопасности региона

Министерство энергетики Украины во взаимодействии с международными партнерами призывает мировое сообщество усилить давление на Российскую Федерацию для предотвращения ядерной катастрофы и скорейшего возвращения оккупированной станции под контроль Украины.

В Минэнерго подчеркнули, что МАГАТЭ подтвердило опасность ситуации на ЗАЭС.

МАГАТЭ официально подтвердило опасность ситуации, сложившейся на Запорожской атомной электростанции, которая из-за действий окупантов уже десятый день остается без основного источника питания. По сообщению агентства, станция на оккупированной территории работает исключительно на резервных дизель-генераторах, текущих запасов горючего для их работы хватит на 10 дней. Поделиться

Министерство по поручению Президента Украины Владимира Зеленского совместно с Министерством иностранных дел работает с международными организациями для всестороннего информирования о действиях российских оккупантов на ЗАЭС, представляющих прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всего региона.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) находится в контакте с Украиной и Россией для содействия ремонту поврежденной линии электропередачи и скорейшего восстановления внешнего электроснабжения до оккупированной Запорожской АЭС, которая уже более недели работает только на аварийных дизельных генераторах.

Последняя линия внешнего питания ЗАЭС отключилась 23 сентября. Резервная линия была перебита россиянами еще в мае, с тех пор оккупанты не предоставляют гарантии безопасности для ремонтных бригад НЭК "Укрэнерго" для восстановления.

Энергоатом заявил, что линия внешнего питания Запорожской АЭС на контролируемой Украиной территории исправна. Россияне сознательно не подключают станцию к энергоснабжению, продолжая грубую дезинформационную кампанию против Украины.