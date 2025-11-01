Атаки РФ по АЭС. Украина призывает мир ввести санкции против "Росатома"

Украина решительно осудила новые целенаправленные атаки России по подстанциям, от которых зависит стабильное внешнее электропитание украинских атомных электростанций.

Украина призывает мир ввести санкции против "Росатома"

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что это первые прицельные атаки такого типа с декабря 2024 года — дать принятие Советом управляющих МАГАТЭ резолюции GOV/2024/73, прямо определяющей угрозу ядерной безопасности из-за ударов по объектам внешнего электропитания АЭС.

По данным МАГАТЭ, во время утренней военной активности 30 октября были повреждены подстанции, обеспечивающие безопасное электропитание атомных станций. Поделиться

Украина полностью разделяет беспокойство, высказанное Генеральным директором Агентства Рафаэлем Гросси.

В МИД подчеркнули, что удары по гражданским энергетическим объектам, непосредственно влияющим на безопасную эксплуатацию ядерных установок, нарушают принципы различения и пропорциональности международного гуманитарного права.

Такие действия несовместимы с "Семью незаменимыми принципами" МАГАТЭ, в том числе с четвертым — об обязательности надежного внешнего электропитания всех ядерных объектов.

Министерство также заявило, что характер целеопределения, последовательность поражений и соответствие избранных целей схемам внешнего электропитания АЭС свидетельствуют о возможном участии представителей российских государственных энергетических компаний, в частности, корпорации "Росатом". Поделиться

Использование специальных технических данных может указывать на соучастие в действиях, имеющих признаки ядерного терроризма.

Украина призвала международных партнеров усилить санкционное давление на Российскую Федерацию, в частности расширить ограничения "Росатома" и аффилированных структур, а также полностью прекратить любое сотрудничество с ними в гражданской ядерной сфере.