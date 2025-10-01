Атака дронов РФ привела к блекауту на Чернобыльской АЭС и в Черниговской области
Категория
Экономика
Дата публикации

Атака дронов РФ привела к блекауту на Чернобыльской АЭС и в Черниговской области

Министерство энергетики Украины
ЧАЭС
Read in English
Читати українською

На Чернобыльской АЭС в результате российской атаки на энергетическую инфраструктуру в Славутиче Киевской области возникла чрезвычайная ситуация, станция – в блекауте. Очень тяжелая ситуация с энергоснабжением на Черниговщине: без света из-за дроновых ударов осталось 300 тыс. потребителей.

Главные тезисы

  • Российская атака дронов на энергетическую инфраструктуру привела к блекауту на Чернобыльской АЭС и в Черниговской области.
  • Повреждения энергообъектов вызвали отключение электроснабжения для сотен тысяч потребителей, включая Новый безопасный конфайнмент на ЧАЭС.
  • Ремонтные бригады работают на месте повреждений, проводятся работы по восстановлению электроснабжения в районах без света.

Блекаут на Чернобыльской АЭС и Черниговской области: что известно

В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, который изолирует разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.

В настоящее время специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения.

Ранее Минэнерго сообщило, что россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Киевской области.

В результате удара БпЛА без электроснабжения остаются жители Киевской и Черниговской областей. На месте повреждений продолжают работать ремонтные бригады.

В результате повреждения энергообъектов без света остались 307 тысяч потребителей в нескольких районах Черниговщины.

Имеющейся в энергосистеме мощности недостаточно, чтобы заживить сразу всех потребителей, поэтому мы вынуждены предпринять крайние меры — Графика почасового отключения электроснабжения. Действовать он будет с 20.00 1 октября.

График предусматривает сразу четыре очереди. Согласно ему, абоненты три часа будут со светом, после чего шесть часов будут продолжаться отключения.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар РФ по Черниговщине. Ракета попала по миссии разминирования — погибли люди
Дмитрий Брижинский
Новоселовка
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно атаковала объект тепловой генерации в Киевской области
Министерство энергетики Украины
спасатели
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Часть Киевщины и Черниговщины обесточена в результате атаки дронов РФ
атака дронов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?