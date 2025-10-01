Атака дронов РФ привела к блекауту на Чернобыльской АЭС и в Черниговской области

На Чернобыльской АЭС в результате российской атаки на энергетическую инфраструктуру в Славутиче Киевской области возникла чрезвычайная ситуация, станция – в блекауте. Очень тяжелая ситуация с энергоснабжением на Черниговщине: без света из-за дроновых ударов осталось 300 тыс. потребителей.

Блекаут на Чернобыльской АЭС и Черниговской области: что известно

В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, который изолирует разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.

В настоящее время специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения.

Ранее Минэнерго сообщило, что россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Киевской области.

В результате удара БпЛА без электроснабжения остаются жители Киевской и Черниговской областей. На месте повреждений продолжают работать ремонтные бригады.

В результате повреждения энергообъектов без света остались 307 тысяч потребителей в нескольких районах Черниговщины.

Имеющейся в энергосистеме мощности недостаточно, чтобы заживить сразу всех потребителей, поэтому мы вынуждены предпринять крайние меры — Графика почасового отключения электроснабжения. Действовать он будет с 20.00 1 октября. Поделиться

График предусматривает сразу четыре очереди. Согласно ему, абоненты три часа будут со светом, после чего шесть часов будут продолжаться отключения.