Атака дронов РФ привела к блекауту на Чернобыльской АЭС и в Черниговской области

На Чернобыльской АЭС в результате российской атаки на энергетическую инфраструктуру в Славутиче Киевской области возникла чрезвычайная ситуация, станция – в блекауте. Очень тяжелая ситуация с энергоснабжением на Черниговщине: без света из-за дроновых ударов осталось 300 тыс. потребителей.
Главные тезисы
- Российская атака дронов на энергетическую инфраструктуру привела к блекауту на Чернобыльской АЭС и в Черниговской области.
- Повреждения энергообъектов вызвали отключение электроснабжения для сотен тысяч потребителей, включая Новый безопасный конфайнмент на ЧАЭС.
- Ремонтные бригады работают на месте повреждений, проводятся работы по восстановлению электроснабжения в районах без света.
Блекаут на Чернобыльской АЭС и Черниговской области: что известно
В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, который изолирует разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.
В настоящее время специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения.
Ранее Минэнерго сообщило, что россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Киевской области.
В результате удара БпЛА без электроснабжения остаются жители Киевской и Черниговской областей. На месте повреждений продолжают работать ремонтные бригады.
В результате повреждения энергообъектов без света остались 307 тысяч потребителей в нескольких районах Черниговщины.
График предусматривает сразу четыре очереди. Согласно ему, абоненты три часа будут со светом, после чего шесть часов будут продолжаться отключения.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-