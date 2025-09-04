Удар РФ по Черниговщине. Ракета попала по миссии разминирования — погибли люди

Российские войска нанесли ракетный удар днем 4 сентября вблизи блокпоста в селе Новоселовка под Черниговом.

Российская ракета попала по миссии разминирования под Черниговом: есть жертвы

Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский.

Ракетный удар был нанесен в районе блокпоста на въезде в населенный пункт Новоселовка.

Впоследствии он добавил, что в результате ракетного удара, нанесенного российскими военными, под Черниговом один человек погиб, два получили ранения.

По информации начальника МВА, россияне ударили по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, проводившим работы.

Позже стало известно о 2 погибших и 3 раненых.