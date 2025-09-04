Удар РФ по Черниговщине. Ракета попала по миссии разминирования — погибли люди

Российские войска нанесли ракетный удар днем 4 сентября вблизи блокпоста в селе Новоселовка под Черниговом.
Главные тезисы
- Российские войска нанесли ракетный удар по миссии разминирования в Черниговской области.
- В результате атаки погибло двое людей, а трое получили ранения.
- Ракетный удар произошел в районе блокпоста в населенном пункте Новоселовка.
Российская ракета попала по миссии разминирования под Черниговом: есть жертвы
Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский.
Ракетный удар был нанесен в районе блокпоста на въезде в населенный пункт Новоселовка.
По информации начальника МВА, россияне ударили по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, проводившим работы.
Ракетный удар был нанесен по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, проводившим работы разминирования местности.
Позже стало известно о 2 погибших и 3 раненых.
