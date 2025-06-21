Оккупанты РФ атаковали дронами Черниговщину и Сумщину — погиб мужчина, есть разрушения

Российская оккупационная армия вечером 21 июня запустила по территории Украины ударные дроны.
Главные тезисы
- Российская оккупационная армия атаковала Черниговщину и Сумщину дронами, приведя к гибели мужчины и разрушению гражданской инфраструктуры.
- Официальные лица призывают население избегать опасных мест и следить за сообщениями в связи с российской агрессией.
Враг атаковал Черниговщину и Сумщину
Мэр Александр Кодола сообщил о российской атаке "шахедов" на Нежин. В окрестностях города зафиксировали 10 взрывов и 1 взрыв за пределами общины — в соседнем населенном пункте.
Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в 20:52 сообщил, что в результате атаки Нежинского района погиб мужчина. Также в поселке разрушены и повреждены жилые дома, хозпостройка и гараж.
Агрессор всегда действует коварно. Еще раз бьет по домам людей. Сегодняшний удар унес еще одну жизнь.
Начальник Сумской ОВА Олег Григоров проинформировал, что около 17:30 РФ ударила по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе Сумской общины.
По его словам, пострадавших нет. На месте атаки загорелся пожар, продолжается ликвидация последствий.
В 18:58 Григоров заявил о российской атаке по Сумам.
Второй удар — по жилому сектору. Предварительно, без жертв и пострадавших. Последствия выясняются. Вражеский БПЛА попал в крышу многоэтажного дома.
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