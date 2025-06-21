Оккупанты РФ атаковали дронами Черниговщину и Сумщину — погиб мужчина, есть разрушения

Враг атаковал Черниговщину и Сумщину

Мэр Александр Кодола сообщил о российской атаке "шахедов" на Нежин. В окрестностях города зафиксировали 10 взрывов и 1 взрыв за пределами общины — в соседнем населенном пункте.

Последствия атаки устанавливаются. Настоятельно просим всех находиться в безопасных местах и следить за официальными сообщениями. Поделиться

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в 20:52 сообщил, что в результате атаки Нежинского района погиб мужчина. Также в поселке разрушены и повреждены жилые дома, хозпостройка и гараж.

Агрессор всегда действует коварно. Еще раз бьет по домам людей. Сегодняшний удар унес еще одну жизнь.

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров проинформировал, что около 17:30 РФ ударила по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе Сумской общины.

Предварительно это был удар "Ланцетом". В результате обстрела повреждено помещение одного из предприятий. Поделиться

По его словам, пострадавших нет. На месте атаки загорелся пожар, продолжается ликвидация последствий.

В 18:58 Григоров заявил о российской атаке по Сумам.