Оккупанты РФ атаковали дронами Черниговщину и Сумщину — погиб мужчина, есть разрушения
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты РФ атаковали дронами Черниговщину и Сумщину — погиб мужчина, есть разрушения

Сумская ОВА
Сумы
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Российская оккупационная армия вечером 21 июня запустила по территории Украины ударные дроны.

Главные тезисы

  • Российская оккупационная армия атаковала Черниговщину и Сумщину дронами, приведя к гибели мужчины и разрушению гражданской инфраструктуры.
  • Официальные лица призывают население избегать опасных мест и следить за сообщениями в связи с российской агрессией.

Враг атаковал Черниговщину и Сумщину

Мэр Александр Кодола сообщил о российской атаке "шахедов" на Нежин. В окрестностях города зафиксировали 10 взрывов и 1 взрыв за пределами общины — в соседнем населенном пункте.

Последствия атаки устанавливаются. Настоятельно просим всех находиться в безопасных местах и следить за официальными сообщениями.

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в 20:52 сообщил, что в результате атаки Нежинского района погиб мужчина. Также в поселке разрушены и повреждены жилые дома, хозпостройка и гараж.

Агрессор всегда действует коварно. Еще раз бьет по домам людей. Сегодняшний удар унес еще одну жизнь.

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров проинформировал, что около 17:30 РФ ударила по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе Сумской общины.

Предварительно это был удар "Ланцетом". В результате обстрела повреждено помещение одного из предприятий.

По его словам, пострадавших нет. На месте атаки загорелся пожар, продолжается ликвидация последствий.

В 18:58 Григоров заявил о российской атаке по Сумам.

Второй удар — по жилому сектору. Предварительно, без жертв и пострадавших. Последствия выясняются. Вражеский БПЛА попал в крышу многоэтажного дома.

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