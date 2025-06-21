Окупанти РФ атакували дронами Чернігівщину та Сумщину — загинув чоловік, є руйнування

Російська окупаційна армія ввечері 21 червня запустила по території України ударні дрони. У Ніжині загинув чоловік, на Сумщині постраждала цивільна інфраструктура.

Ворог атакував Чернігівщину та Сумщину

Міський голова Олександр Кодола повідомив про російську атаку "шахедів" на Ніжин. На околиці міста зафіксували 10 вибухів та 1 вибух за межами громади — в сусідньому населеному пункті.

Наслідки атаки наразі встановлюються. Наполегливо просимо всіх перебувати в безпечних місцях і стежити за офіційними повідомленнями. Поширити

Голова Чернігівської ОДА Вʼячеслав Чаус о 20:52 повідомив, що внаслідок атаки Ніжинського району загинув чоловік. Також у селищі зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарча будівля і гараж.

Агресор завжди діє підступно. Вкотре бʼє по домівках людей. Сьогоднішній удар забрав ще одне життя.

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров поінформував, що близько 17:30 РФ вдарила по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі Сумської громади.

Попередньо, це був удар "Ланцетом". Внаслідок обстрілу пошкоджене приміщення одного з підприємств. Поширити

За його словами, постраждалих немає. На місці атаки зайнялася пожежа, триває ліквідація наслідків.

О 18:58 Григоров заявив про російську атаку по Сумах.