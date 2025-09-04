Удар РФ по Чернігівщині. Ракета поцілила по місії розмінування — загинули люди

Російські війська завдали ракетного удару вдень 4 вересня поблизу блокпосту в селі Новоселівка під Черніговом.
Головні тези:
- Російські війська вдарили ракетою по місії розмінування на Чернігівщині, що спричинило загибель двох людей та поранення трьох інших.
- Ракетний удар стався поблизу блокпосту в селі Новоселівка на Чернігівщині, де співробітники гуманітарної місії проводили роботи з розмінування.
Російська ракета поцілила по місії розмінування під Черніговом: є жертви
Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
Ракетний удар був завданий у районі блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка.
За інформацією начальника МВА, росіяни вдарили по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи.
Ракетний удар був нанесений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи розмінування місцевості.
Пізніше стало відомо про 2 загиблих та 3 поранених.
