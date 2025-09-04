Удар РФ по Чернігівщині. Ракета поцілила по місії розмінування — загинули люди

Російські війська завдали ракетного удару вдень 4 вересня поблизу блокпосту в селі Новоселівка під Черніговом.

Російська ракета поцілила по місії розмінування під Черніговом: є жертви

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Ракетний удар був завданий у районі блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка.

Згодом він додав, що внаслідок ракетного удару, завданого російськими військовими, під Черніговом одна людина загинула, дві отримали поранення. Поширити

За інформацією начальника МВА, росіяни вдарили по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи.

Пізніше стало відомо про 2 загиблих та 3 поранених.