Удар РФ по Чернігівщині. Ракета поцілила по місії розмінування — загинули люди
Удар РФ по Чернігівщині. Ракета поцілила по місії розмінування — загинули люди

Дмитро Брижинський
Чернігів

Російські війська завдали ракетного удару вдень 4 вересня поблизу блокпосту в селі Новоселівка під Черніговом.

Головні тези:

  • Російські війська вдарили ракетою по місії розмінування на Чернігівщині, що спричинило загибель двох людей та поранення трьох інших.
  • Ракетний удар стався поблизу блокпосту в селі Новоселівка на Чернігівщині, де співробітники гуманітарної місії проводили роботи з розмінування.

Російська ракета поцілила по місії розмінування під Черніговом: є жертви

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Ракетний удар був завданий у районі блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка.

Згодом він додав, що внаслідок ракетного удару, завданого російськими військовими, під Черніговом одна людина загинула, дві отримали поранення.

За інформацією начальника МВА, росіяни вдарили по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи.

Ракетний удар був нанесений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи розмінування місцевості.

Пізніше стало відомо про 2 загиблих та 3 поранених.

