Росія вп’яте атакувала Семенівську лікарню на Чернігівщині

11 червня армія РФ укотре завдала удару по Семенівській лікарні в Чернігівській області. Що важливо розуміти, це вже п’ятий зафіксований обстріл цього медичного закладу.

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З заявою з цього приводу виступив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

За словами останнього, цілком ймовірно, російські загарбники використали ударний безпілотник типу "Молнія".

Унаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, внутрішні приміщення та вибито вікна.

Згідно з останніми даними, ніхто серед цивільного населення не постраждав.

В'ячеслав Чаус звертає увагу на те, що це вже п’ятий зафіксований обстріл по цьому медичному закладу.

Окрім того, повідомляється, що одна людина загинула внаслідок російського удару безпілотником по селу Райське Донецької області.

Про це повідомили глава ОВА Вадим Філашкін та пресслужба ДСНС.

Внаслідок російського удару БпЛА по житловому сектору села Райське Дружківської громади загинула жінка, — йдеться в повідомленні рятувальників. Поширити