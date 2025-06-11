Росія вп’яте атакувала Семенівську лікарню на Чернігівщині

11 червня армія РФ укотре завдала удару по Семенівській лікарні в Чернігівській області. Що важливо розуміти, це вже п’ятий зафіксований обстріл цього медичного закладу.
Головні тези:
- Росіяни пошкодили будівлю та внутрішні приміщення.
- Також загарбники вдарили дроном по Донеччині й убили жінку.
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З заявою з цього приводу виступив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
За словами останнього, цілком ймовірно, російські загарбники використали ударний безпілотник типу "Молнія".
Унаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, внутрішні приміщення та вибито вікна.
Згідно з останніми даними, ніхто серед цивільного населення не постраждав.
В'ячеслав Чаус звертає увагу на те, що це вже п’ятий зафіксований обстріл по цьому медичному закладу.
Окрім того, повідомляється, що одна людина загинула внаслідок російського удару безпілотником по селу Райське Донецької області.
Про це повідомили глава ОВА Вадим Філашкін та пресслужба ДСНС.
Вказано, що російські загарбники частково зруйнували приватний будинок. Внаслідок удару виникла пожежа, яку загасили рятувальники.
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