У Харкові зросла кількість жертв після атаки РФ

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що в Харкові після ударів російських загарбників загинули уже 3 людини. Окрім того, станом на цей час відомо про 64 постраждалих, зокрема 9 дітей.
Головні тези:
- Президент України заявив про необхідність посилення тиску на РФ та активізації дипломатії для припинення агресії.
- Атака на цивільних громадян Харкова є показовим прикладом жорстокості Росії.
Що відомо про ситуацію у Харкові
Український лідер наголосив, що наразі у місті тривають роботи після нічного удару російських “шахедів”.
Володимир Зеленський додав, що ворог знову бив по помешканнях цивільних громадян.
Глава держави звертає увагу на те, що кожний новий день — це нові підлі удари Росії, і майже кожен удар — показовий.
Як зазначив Зеленський, країна-агресорка РФ заслуговує на збільшення тиску, буквально кожним влучанням по звичайному життю доводить, що тиску замало.
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