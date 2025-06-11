У Харкові зросла кількість жертв після атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Харкові зросла кількість жертв після атаки РФ

Володимир Зеленський
Харків
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Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що в Харкові після ударів російських загарбників загинули уже 3 людини. Окрім того, станом на цей час відомо про 64 постраждалих, зокрема 9 дітей. 

Головні тези:

  • Президент України заявив про необхідність посилення тиску на РФ та активізації дипломатії для припинення агресії.
  • Атака на цивільних громадян Харкова є показовим прикладом жорстокості Росії.

Що відомо про ситуацію у Харкові

Український лідер наголосив, що наразі у місті тривають роботи після нічного удару російських “шахедів”.

Володимир Зеленський додав, що ворог знову бив по помешканнях цивільних громадян.

Станом на цей час відомо про 64 постраждалих, і серед них дев'ять дітей. На жаль, три людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Багато пожеж було в місті, але, як завжди, оперативно спрацювали наші рятувальники з ДСНС України. Дякую за оперативність також комунальним службам, Національній поліції, усім, хто допомагає.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що кожний новий день — це нові підлі удари Росії, і майже кожен удар — показовий.

Як зазначив Зеленський, країна-агресорка РФ заслуговує на збільшення тиску, буквально кожним влучанням по звичайному життю доводить, що тиску замало.

І варто не боятись, не відкладати нові рішення, які можуть ускладнити ситуацію для Росії. Без цього вони не підуть на реальну дипломатію. І це залежить передусім від Сполучених Штатів та інших лідерів світу. Кожен, хто закликав до припинення вбивств і до дипломатії, має діяти.

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