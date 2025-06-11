Росіяни мілітаризують окупований Маріуполь шаленими темпами

Що наразі відбувається в Маріуполі

Як зазначив Петро Андрющенко, лише протягом місяця країна-агресорка РФ створила у місті три повноцінні бази.

Ба більше, відбувається перекидання військової техніки і живої сили ворога в бік РФ, які в подальшому, ймовірно, опиняться на Курщині.

Рух підкріплення окупантам в напрямку Запоріжжя, на переконання Андрющенка, вказує на те, що росіяни зазнають там серйозних втрат.

А тому "більше треба уваги приділяти ударам по окупації і це буде мати результат".