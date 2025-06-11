Росіяни мілітаризують окупований Маріуполь шаленими темпами

Російські окупанти вкрай швидко перетворюють захоплений Маріуполь на повноцінну військову базу. З таким попередженням виступив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
Головні тези:
- Ситуація в Маріуполі невпинно погіршується через дії армії РФ.
- Попри небезпеку, у місті активно діє партизанський рух.
Що наразі відбувається в Маріуполі
Як зазначив Петро Андрющенко, лише протягом місяця країна-агресорка РФ створила у місті три повноцінні бази.
Ба більше, відбувається перекидання військової техніки і живої сили ворога в бік РФ, які в подальшому, ймовірно, опиняться на Курщині.
Рух підкріплення окупантам в напрямку Запоріжжя, на переконання Андрющенка, вказує на те, що росіяни зазнають там серйозних втрат.
А тому "більше треба уваги приділяти ударам по окупації і це буде мати результат".
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