Росіяни мілітаризують окупований Маріуполь шаленими темпами
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни мілітаризують окупований Маріуполь шаленими темпами

Що наразі відбувається в Маріуполі

Російські окупанти вкрай швидко перетворюють захоплений Маріуполь на повноцінну військову базу. З таким попередженням виступив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. 

Головні тези:

  • Ситуація в Маріуполі невпинно погіршується через дії армії РФ.
  • Попри небезпеку, у місті активно діє партизанський рух.

Що наразі відбувається в Маріуполі

Як зазначив Петро Андрющенко, лише протягом місяця країна-агресорка РФ створила у місті три повноцінні бази.

Ба більше, відбувається перекидання військової техніки і живої сили ворога в бік РФ, які в подальшому, ймовірно, опиняться на Курщині.

Рух підкріплення окупантам в напрямку Запоріжжя, на переконання Андрющенка, вказує на те, що росіяни зазнають там серйозних втрат.

А тому "більше треба уваги приділяти ударам по окупації і це буде мати результат".

Можу розповісти, що з'являються (нові військові об'єкти — ред.), будують і будують "дохіба". Насправді, це сумна частина історії, тому що росіяни зараз посунули свої бази і військову складову, яка на території Ростовської області знаходилась. Вона потрохи переміщується на територію Маріуполя на сьогоднішній день. Маріуполь стає не просто логістичною базою, перехрестям, де вони зупинялись, а він стає повноцінною військовою базою і мілітаризується шаленими темпами.

Петро Андрющенко

Петро Андрющенко

Керівник Центру вивчення окупації

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Категорія
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