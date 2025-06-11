Россияне милитаризуют оккупированный Мариуполь безумными темпами

Российские оккупанты очень быстро превращают захваченный Мариуполь в полноценную военную базу. С таким предупреждением выступил руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко.
Главные тезисы
- Ситуация в Мариуполе постоянно ухудшается из-за действий армии РФ.
- Несмотря на опасность, в городе активно действует партизанское движение.
Что происходит в Мариуполе
Как отметил Петр Андрющенко, только за месяц страна-агрессорка РФ создала в городе три полноценных базы.
Более того, происходит переброска военной техники и живой силы врага в сторону РФ, которые в дальнейшем, вероятно, окажутся на Курщине.
Движение подкрепления оккупантам в направлении Запорожья, по убеждению Андрющенко, указывает на то, что россияне несут там серьезные потери.
Поэтому "больше надо внимания уделять ударам по оккупации и это будет иметь результат".
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-