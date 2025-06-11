Россияне милитаризуют оккупированный Мариуполь безумными темпами

Российские оккупанты очень быстро превращают захваченный Мариуполь в полноценную военную базу. С таким предупреждением выступил руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко.

Что происходит в Мариуполе

Как отметил Петр Андрющенко, только за месяц страна-агрессорка РФ создала в городе три полноценных базы.

Более того, происходит переброска военной техники и живой силы врага в сторону РФ, которые в дальнейшем, вероятно, окажутся на Курщине.

Движение подкрепления оккупантам в направлении Запорожья, по убеждению Андрющенко, указывает на то, что россияне несут там серьезные потери.

Поэтому "больше надо внимания уделять ударам по оккупации и это будет иметь результат".