Россияне милитаризуют оккупированный Мариуполь безумными темпами
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне милитаризуют оккупированный Мариуполь безумными темпами

Что происходит в Мариуполе
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Российские оккупанты очень быстро превращают захваченный Мариуполь в полноценную военную базу. С таким предупреждением выступил руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко.

Главные тезисы

  • Ситуация в Мариуполе постоянно ухудшается из-за действий армии РФ.
  • Несмотря на опасность, в городе активно действует партизанское движение.

Что происходит в Мариуполе

Как отметил Петр Андрющенко, только за месяц страна-агрессорка РФ создала в городе три полноценных базы.

Более того, происходит переброска военной техники и живой силы врага в сторону РФ, которые в дальнейшем, вероятно, окажутся на Курщине.

Движение подкрепления оккупантам в направлении Запорожья, по убеждению Андрющенко, указывает на то, что россияне несут там серьезные потери.

Поэтому "больше надо внимания уделять ударам по оккупации и это будет иметь результат".

Могу рассказать, что появляются (новые военные объекты — ред.), строят и строят "дохиба". На самом деле это печальная часть истории, потому что россияне сейчас подвинули свои базы и военную составляющую, которая на территории Ростовской области находилась. Она постепенно перемещается на территорию Мариуполя на сегодняшний день. Мариуполь становится не просто логистической базой, перекрестком, где они останавливались, он становится полноценной военной базой и милитаризуется бешеными темпами.

Петр Андрющенко

Петр Андрющенко

Руководитель Центра изучения оккупации

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