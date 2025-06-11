Україна повернула 1212 тіл полеглих воїнів

11 червня стало відомо, що за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 загиблих оборонців. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

1212 тіл полеглих воїнів повернули до України

З числа повернених "на щиті" захисників полеглі з:

Курщини;

Харківщини;

Луганщини;

Донеччини;

⁠Запорізької області;

Херсонщини.

До процесу повернення тіл оборонців були також долучені Об’єднаний центр при СБ України, ЗСУ, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Окрім того, Україна висловлює вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ. Поширити

Також вказано, що слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.