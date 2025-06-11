Украина вернула 1212 тел павших воинов
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула 1212 тел павших воинов

КШВОВ
1212 тел павших воинов вернули в Украину
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11 июня стало известно, что по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 погибших защитников. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

Главные тезисы

  • К процессу возвращения тел защитников приобщались разные структуры, в частности СБУ, ВСУ, МВД и другие.
  • Важную роль также сыграл Международный Комитет Красного Креста.

1212 тел павших воинов вернули в Украину

Из числа возвращенных "на щите" защитников павшие из:

  • Курщины;

  • Харьковщины;

  • Луганской области;

  • Донецкой области;

  • ⁠Запорожской области;

  • Херсонщины.

К процессу возвращения тел защитников были также привлечены Объединенный центр при СБ Украины, ВСУ, МВД, Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариат Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, другие структуры Сектора безопасности и обороны Украины.

Кроме того, Украина выражает благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

Отдельное спасибо личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

Также указано, что следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.

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