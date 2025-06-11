Президент Сербії Вучич уперше відвідає Україну після гучного скандалу з РФ

11 червня президент Сербії Александар Вучич, якого вважають проросійським політиком, вирушив до України з одноденним візитом. Що важливо розуміти, це перший візит Вучича в Україну.

Що відомо про візит Вучича в Україну

Лідер Сербії стане учасником саміту Україна — Південно-Східна Європа, який повинен пройти в Одесі.

Варто також зазначити, що цей візит Вучича, на відміну від інших, не був анонсований, і сербська громадськість дізналася про нього лише після від'їзду президента.

Президент Сербії Александар Вучич не приховує своєї проросійської позиції.

Що важливо розуміти, Сербія залишається єдиною країною Європи, яка не запровадила санкції проти Росії, попри тиск з боку ЄС.

Вучич пояснює своє рішення економічними втратами та внутрішньополітичними міркуваннями.

Попри це, нещодавно спалахнув скандал між Москвою та Белградом.

Все почалося після того, як представники Служби зовнішньої розвідки Росії виступили з публічними претензіями.

Останні заявили, що сербські оборонні підприємства лише імітують нейтралітет, а насправді продовжують постачання боєприпасів Києву.

Після цього президент Сербії Александар Вучич заявив, що подібні звинувачення не є правдивими, а він уже обговорив цю ситуацію з російським диктатором Володимиром Путіним.