Президент Сербии Вучич впервые посетит Украину после громкого скандала с РФ

11 июня президент Сербии Александар Вучич, которого считают пророссийским политиком, отправился в Украину с однодневным визитом. Что важно понимать, это первый визит Вучича в Украину.

Что известно о визите Вучича в Украину

Лидер Сербии станет участником саммита Украина — Юго-Восточная Европа, который должен пройти в Одессе.

Стоит отметить, что этот визит Вучича, в отличие от других, не был анонсирован, и сербская общественность узнала о нем только после отъезда президента.

Президент Сербии Александр Вучич не скрывает своей пророссийской позиции.

Что важно понимать, Сербия остается единственной страной Европы, которая не ввела санкции против России, несмотря на давление со стороны ЕС.

Вучич объясняет свое решение экономическими потерями и внутриполитическими соображениями.

Несмотря на это, недавно разразился скандал между Москвой и Белградом.

Все началось после того, как представители Службы внешней разведки РФ выступили с публичными претензиями.

Последние заявили, что сербские оборонные предприятия только имитируют нейтралитет, а на самом деле продолжают снабжение Киева боеприпасами.

После этого президент Сербии Александар Вучич заявил, что подобные обвинения не правдивы, а он уже обсудил эту ситуацию с российским диктатором Владимиром Путиным.