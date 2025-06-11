Отставка Туска. Как развивается ситуация в Польше

Результаты опроса United Surveys для Wirtualna Polska указывают на то, что граждане Польши разделились почти поровну в вопросе о возможной отставке премьер-министра Дональда Туска.

Туск может уйти в отставку

Команда United Surveys для Wirtualna Polska указывает на то, что 44,8% респондентов считают, что Туск должен уйти в отставку.

43,3% хотят, чтобы премьер-министр Польши остался на своем посту.

Кроме того, указано, что 11,9% опрошенных не имеют четкого мнения по поводу отставки премьера.

Результаты опроса указывают на то, что отношение к личности Дональда Туска сильно связано с политическими предпочтениями.

Среди избирателей руководящей коалиции 81% опрошенных не хотят, чтобы премьер ушел в отставку. Только 9% поддерживают его отставку, а 10% остаются не определившимися. Поделиться

Что также важно понимать, среди приверженцев оппозиции 82% опрошенных выступают за отставку Туска с должности.