Отставка Туска. Как развивается ситуация в Польше
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Политика
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Отставка Туска. Как развивается ситуация в Польше

Туск может уйти в отставку
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Источник:  RMF 24

Результаты опроса United Surveys для Wirtualna Polska указывают на то, что граждане Польши разделились почти поровну в вопросе о возможной отставке премьер-министра Дональда Туска.

Главные тезисы

  • На настроения в стране также оказывает влияние публичный конфликт между Туском и Навроцким.
  • Среди приверженцев оппозиции 82% опрошенных выступают за отставку Туска с должности.

Туск может уйти в отставку

Команда United Surveys для Wirtualna Polska указывает на то, что 44,8% респондентов считают, что Туск должен уйти в отставку.

43,3% хотят, чтобы премьер-министр Польши остался на своем посту.

Кроме того, указано, что 11,9% опрошенных не имеют четкого мнения по поводу отставки премьера.

Результаты опроса указывают на то, что отношение к личности Дональда Туска сильно связано с политическими предпочтениями.

Среди избирателей руководящей коалиции 81% опрошенных не хотят, чтобы премьер ушел в отставку. Только 9% поддерживают его отставку, а 10% остаются не определившимися.

Что также важно понимать, среди приверженцев оппозиции 82% опрошенных выступают за отставку Туска с должности.

Отставки Дональда Туска чаще требуют мужчины (48%), чем женщины (40%). Это требование чаще всего поддерживают лица в возрасте 60-69 лет (51%) и жители средних и крупных городов — по 40% в каждой из этих групп.

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